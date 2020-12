Bartosz Kapustka ujawnia, dlaczego wybrał Legię Warszawa. "Nie musiałem wracać do Polski"

12 meczów, jedna bramka i jedna asysta - to dorobek Bartosza Kapustki po powrocie do Polski. 23-latek wciąż szuka formy, jaką imponował kilka lat temu. Były piłkarz Leicester mógł wybrać ofertę zagraniczną, ale ostatecznie zdecydował się na grę w Legii.

Bartosz Kapustka miał oferty z Holandii i USA. Teraz zdradził, dlaczego wybrał Legię

W rozmowie z Sebastianem Staszewskim w programie "Po Gwizdku" Kapustka przyznał, że miał inne opcje na transfer. - Nie musiałem wracać do Polski. Mogłem wybrać inny kierunek. Były opcje z Holandii czy USA - przyznał. - Nie wiem jednak, co by z tego wyszło, bo dość wcześnie zdecydowałem, że jeżeli uda się dogadać z Legią, to chcę iść właśnie do tego klubu - dodał.

Kapustka zdradził też, dlaczego wybrał właśnie ofertę warszawiaków. - Za granicą nie jest łatwo, szczególnie, kiedy nie masz wokół siebie kogoś bliskiego. Tu w Warszawie pod tym względem jest dużo lepiej...

Kapustka do Legii mógł trafić już wcześniej. Jeszcze będąc piłkarzem Leicester, warszawiacy byli zainteresowani jego wypożyczeniem. - Zawsze miałem to z tyłu głowy, kiedy ten temat pojawiał się podczas mojej zagranicznej przygody, ale będąc w Leicester nie było na tych żadnych szans...

Legia z Lechią w 12. kolejce ekstraklasy

W sobotę Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk. Po 11. kolejkach mistrzowie Polski są wiceliderami i tracą punkt do Rakowa Częstochowa. Lechia Gdańsk jest 7. i ma 7 punktów straty do Legii.