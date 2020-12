Zbigniew Boniek wytypował grupę dla Polski i wskazał cel w el. MŚ 2022

- Zaznaczam, że nie jest to ani moja grupa marzeń, ani grupa śmierci. Zwłaszcza typowania grupy marzeń wolę uniknąć, bo to niebezpieczne. Ciężko przecież marzyć o którymkolwiek zespole z koszyka pierwszego, bo w teorii wszystkie drużyny, które tam wylądowały, są silniejsze od nas - mówi w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Zbigniew Boniek. Prezes PZPN dodaje: - Nie wiemy jeszcze, czy trafimy do grupy pięciozespołowej, czy sześciozespołowej. No, ale dla zabawy typuję, że z pierwszego koszyka wpadniemy na Francję, a z trzeciego koszyka wyczuwam Norwegię. Z czwartego Bułgarię, a z piątego Litwę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Deklasacja! Robert Lewandowski zniszczył rywali w plebiscycie. "Imponujące"

Gdyby Boniek wykazał się dobrą intuicją, to czekałaby nas trudna grupa. O ile Bułgaria i Litwa to rywale, teoretycznie od nas słabsi, o tyle nawet Norwegia mogłaby się okazać bardzo niewdzięcznym przeciwnikiem, szczególnie ze względu na ich atak. Gra tam niezwykle uzdolniony Erling Haaland (Borussia Dortmund), no i niedługo znaczącą postacią może się stać perspektywiczny Jens Petter Hauge z Milanu. O Francji wystarczy tylko napisać, że to obecni mistrzowie świata. Boniek dodaje, że celem biało-czerwonych jest zapewnienie sobie barażów.

Piłkarz grający w Polsce 5. najszybszym zawodnikiem na świecie! Wyprzedza Salaha czy Sane

Z kim reprezentacja Polski zagra w el. MŚ 2022? Czekają na nas potęgi

Losowanie grup eliminacji do mundialu w Katarze odbędzie się o 18:00. Reprezentacja Polski w losowaniu tym znajdzie się w drugim koszyku wraz z krajami takimi jak: Szwajcaria, Walia, Szwecja, Austria, Ukraina, Serbia, Turcja, Słowacja oraz Rumunia.

Na mundial w Katarze z Europy poleci 13 drużyn. Oznacza to, że bezpośredni awans do turnieju wywalczą jedynie zwycięzcy każdej z 10 grup eliminacyjnych oraz trzej zwycięzcy dwuetapowego barażu. W barażach zagra 10 reprezentacji z 2. miejsca w grupie oraz dwa najlepsze zespoły z Ligi Narodów, które nie zajęły odpowiedniego miejsca w eliminacjach.

Podział koszyków przed losowaniem el. MŚ 2022:

koszyk: Belgia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy, Holandia koszyk: Szwajcaria, Walia, Polska, Szwecja, Austria, Ukraina, Serbia, Turcja, Słowacja, Rumunia koszyk: Rosja, Węgry, Irlandia, Czechy, Norwegia, Irlandia Płn., Islandia, Szkocja, Grecja, Finlandia koszyk: Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Izrael, Białoruś, Gruzja, Luksemburg koszyk: Armenia, Cypr, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kosowo, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Andora koszyk: Malta, Mołdawia, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

"Bez szans. Ani piwa, ani pieniędzy". Sławomir Peszko mówi o nieudanych interesach