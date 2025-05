Ależ wpadka organizatorów Roland Garros. Wstyd

Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Jasmine Paolini - to główne faworytki do triumfu w zbliżającym się Roland Garros. Prezentowały najrówniejszą formę w tegorocznych turniejach na "mączce" i mogą być piekielnie silne również w Paryżu. Mimo wszystko nie można skreślać Igi Świątek. Notuje dość spory kryzys, ale w przeszłości w stolicy Francji wygrywała turniej już czterokrotnie i niewykluczone, że właśnie tutaj dojdzie do jej przełamania. Na dobry wynik z pewnością będą też liczyć kibice Qinwen Zheng, która w sierpniu 2024 wywalczyła na tych kortach złoto olimpijskie. I właśnie o Chince jest w ostatnich godzinach dość głośno. Wszystko przez organizatorów Roland Garros.

Organizatorzy Roland Garros zaliczyli wtopę. Pomylili Qinwen Zheng z... Saisai Zheng

Turniej jeszcze nie wystartował na dobre, a organizatorzy już zaliczyli dość poważną wpadkę. Na głównej stronie Roland Garros można znaleźć profile zawodników, którzy zagrają w imprezie. Przy każdym z nich znajdują się nie tylko podstawowe informacje, jak wiek, wzrost czy zarobki, ale również zdjęcia. I okazuje się, że fotografię Qinwen Zheng wykorzystano dwukrotnie.

W pierwszym przypadku wykorzystano ją prawidłowo, bo pojawiła się przy profilu mistrzyni olimpijskiej. Ale zdjęcia Qinwen, choć w innym stroju, użyto też na profilu... Saisai Zheng. Oczywiście panie łączy to samo nazwisko, ale to dwie różne osoby i różnią się też z wyglądu. Mówiąc nieco ironicznie, najwidoczniej organizatorzy nie dostrzegli różnicy w wyglądzie tenisistek, bo umieścili zdjęcie tej samej postaci przy dwóch różnych osobach. Dlatego też trzeba mówić o sporej wpadce.

Wpadka organizatorów Roland Garros Screen z https://www.rolandgarros.com/en-us/players/24352-s.zheng

Roland Garros Screen z https://www.rolandgarros.com/en-us/players/42560-q.zheng

Błąd organizatorów wychwyciła m.in. użytkowniczka Chewy Veetton na X, która w dość mocnych słowach zwróciła się do działaczy. "Wstydźcie się. (...) Może wszyscy Chińczycy wyglądają tak samo?" - napisała internautka, zarzucając organizatorom szerzenie stereotypów czy rasizm. Dodała wpis już w niedzielę, oznaczyła Roland Garros, a mimo to organizatorzy nie naprawili jeszcze błędu.

Saisai Zheng wie, jak grać we Francji

Saisai Zheng to jedna z najbardziej utalentowanych chińskich tenisistek. Wielkich sukcesów w rywalizacji singlowej jednak nie odnosi. Wygrała tylko jeden turniej rangi WTA, a najwyżej w rankingu plasowała się na 34. lokacie. Obecnie zajmuje dopiero 586. miejsce. Lepiej radzi sobie w deblu. Jest finalistką Rolanda Garrosa (2019), może też pochwalić się sześcioma tytułami w tourze.

Turniej we Francji rozpoczął się w poniedziałek 19 maja. Obecnie trwają kwalifikacje. Główna drabinka wystartuje w niedzielę 25 maja. Impreza potrwa do 8 czerwca. Tytułów w singlu będą bronić Iga Świątek oraz Carlos Alcaraz.