Mateusz Borek oficjalnie ogłosił. To już koniec

W sierpniu 2021 roku Viaplay szturmem pojawiło się na polskim rynku, zgarniając m.in. prawa do Premier League, Ligi Europy i Ligi Konferencji, a później też Bundesligi, Formuły 1 czy KSW. Jednak w lipcu 2023 roku platforma poinformowała o planach wycofania się z Polski, co oficjalnie nastąpi z końcem czerwca bieżącego roku.

Mateusz Borek pożegnał się z Viaplay

Zakończony sezon w Bundeslidze i kończący się w Premier League sprawił, że część komentatorów i ekspertów pracujących przez ostatnie lata w Viaplay, pożegnała się z widzami m.in. w mediach społecznościowych. Tak też zrobił Mateusz Borek, który komentował spotkania ligi niemieckiej.

"To była przyjemność i piękny czas. Dziękuję Viaplay, Pawłowi Wilkowiczowi, Radosławowi Gilewiczowi, Tomaszowi Urbanowi, Marcinowi Borzęckiemu i całej ekipie" - napisał Borek, cytując wpis, w którym platforma dziękowała widzom za ostatnie cztery lata transmisji meczów Bundesligi. Poza Borkiem z Viaplay pożegnali się też m.in. Rafał Wolski, czy Piotr Domagała.

Borek na pewno na brak zajęć nie będzie narzekał. Ciągle jest jednym z właścicieli Kanału Sportowego oraz współpracuje z TVP Sport m.in. przy okazji meczów Ligi Mistrzów czy reprezentacji Polski.

Co zaś tyczy się praw po Viaplay, to od nowego sezonu Premier League wróci do Canal+. Ten nadawca ma też obecnie prawa do KSW. Z kolei Eleven Sports transmituje wyścigi Formuły 1 oraz rozgrywki Bundesligi, a Ligę Europy i Ligę Konferencji pokazuje Polsat. Ostatnią kwestią są prawa do pokazywania darta, który w ostatnich latach mocno był obecny w Viaplay.