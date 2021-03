Boniek przewidział sensacyjne powołanie trzy lata temu. "Teraz wiecie, o kogo chodziło?

Kacper Kozłowski został w poniedziałek niespodziewanie powołany przez Paulo Sousę do kadry reprezentacji Polski na eliminacyjne spotkania MŚ w Katarze z Węgrami (25 marca), z Andorą (28 marca) i z Anglią (31 marca). Młody piłkarz Pogoni Szczecin został jednym z 27 graczy, który będą brać udział w pierwszym zgrupowaniu kadry pod wodzą portugalskiego szkoleniowca.

Zbigniew Boniek postanowił w mediach społecznościowych odnieść się do tej sytuacji. Prezes PZPN najpierw przypomniał kibicom swój tweet sprzed ponad trzech lat, w którym zapowiadał, że warto zwrócić na pewnego polskiego piłkarza, który wtedy był raczej anonimowym graczem. - Widziałem naprawdę młodego polskiego piłkarza z wielką smykałką - KK. Kiedy? Gdzie? Nic nie powiem! - napisał Boniek w styczniu 2018 roku.

Teraz prezes PZPN zamieścił nowy wpis, w którym nawiązał do pamiętnego posta. - Napisane 3 lata temu, teraz wiecie o kogo chodziło? I mam nadzieję, że to dopiero początek długiej drogi - dodał Boniek, mając na myśli Kacpra Kozłowskiego.

Kacper Kozłowski jest ofensywnym pomocnikiem. W obecnym sezonie ekstraklasy zagrał 12 spotkań w ekstraklasie i zanotował jedną asystę. Serwis transfermarkt.de wycenia go obecnie na 1,5 mln euro, ale jeżeli dalej będzie robił postępy, to wkrótce może zostać najdroższym piłkarzem sprzedanym z ekstraklasy do zagranicznego klubu. "To największy polski talent - nie ma wątpliwości skaut Jacek Kulig. Amerykański magazyn "World Soccer" umieścił Kacpra Kozłowskiego na liście 100 najbardziej pożądanych młodych piłkarzy, zwiadowcy Tottenhamu wystawili mu najwyższą ocenę. To coś zobaczył w nim też Paulo Sousa i powołał go do szerokiej kadry na mecze eliminacji mundialu z Węgrami, Anglią i Andorą. - Akurat Kacper od tego wszystkiego nie zwariuje - słyszymy w Pogoni Szczecin" - napisał Dawid Szymczak.

Lista piłkarzy powołanych przez Paulo Sousę:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus

Pomocnicy: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński

Napastnicy: Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik