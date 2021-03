Paulo Sousa powołał kadrę Polski na mecze el. MŚ. Są niespodzianki

Paulo Sousa ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe mecze reprezentacji Polski. W porównaniu do listy opublikowanej 5 marca nowy selekcjoner polskiej kadry wykreślił osiem nazwisk. Ze względu na pandemię koronawirusa i wyjazd do Anglii, Sousa zdecydował się powołać 27, a nie 26 piłkarzy. Nadal nie ma pewności, czy do Anglii polecą Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Z kolei niespodziewanie w kadrze pozostali m.in. Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski.

Lista piłkarzy powołanych przez Paulo Sousę:

Bramkarze : Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny Obrońcy : Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus

: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus Pomocnicy : Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński

: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński Napastnicy: Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

Taka lista zawodników powołanych przez Sousę oznacza, że skreśleni z szerokiego składu zostali Drągowski, Puchacz, Walukiewicz, Kędziora, Linetty, Kapustka, Kownacki i Karbownik. Największym zaskoczeniem na tej liście może być obecność Tomasza Kędziory, który regularnie grał w barwach Dynama Kijów, prezentując się z bardzo dobrej strony w klubie.

Podczas marcowego zgrupowania reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze: zagra na wyjeździe z Węgrami (25 marca), potem u siebie z Andorą (28 marca) i znowu na wyjeździe Anglią (31 marca).