"Bild" pisze o Lewandowskim: Polak mecz na szczycie Bundesligi obejrzy w telewizji?

Robertowi Lewandowskiemu po zgrupowaniu reprezentacji Polski grozi 14-dniowa kwarantanna. A wszystko przez ostatni zaplanowany mecz w serii spotkań o punkty eliminacji mundialu z Anglią, który Polska rozegra 31 marca na Wembley. To największy problem, bo ze względu na sytuację epidemiczną w Wielkiej Brytanii i tamtejszą mutację koronawirusa niemiecki sanepid zobowiązuje wszystkie osoby wracające stamtąd do kraju do poddania się kwarantannie.

W Bayernie czekają na nowe wytyczne sanepidu

"Bild" zauważa, że Lewandowski po powrocie straciłby nie tylko mecz z Lipskiem, ale także kolejny z Unionem (10 kwietnia). I przypomina, że choć kluby są zasadniczo zobowiązane zwalniać piłkarzy na zgrupowania reprezentacji, to jednak obowiązują wyjątki. I tym wyjątkiem jest właśnie przymusowa kwarantanna lub izolacja, która trwa co najmniej pięć dni. Dlatego Bayern mógłby nie zezwolić Lewandowskiemu na przyjazd na zgrupowanie reprezentacji. Tak samo, jak Davidowi Alabie (Austria gra w Szkocji) i Alphonso Daviesowi (Kanada gra przeciwko Kajmanom), którzy również mogą podlegać przepisom kwarantanny.

Lewandowski na zgrupowanie kadry raczej przyjedzie (rozpoczyna się 22 marca). Pytanie tylko: czy poleci na mecz z Anglią. Na razie Bayern czeka na to, jakie zasady będą obowiązywać w Bawarii od 29 marca, bo te - choć do środy w całych Niemczech obowiązuje całkowity zakaz wjazdu osób i transportu z Wielkiej Brytanii - mogą do tego czasu zostać poluzowane.

"Im mniej będziemy o tym mówić, tym lepiej dla sprawy"

- Im mniej będziemy o tym mówić, tym lepiej dla sprawy. Tym bardziej że wciąż dzieje się bardzo dużo. Jesteśmy jednak w stałym kontakcie z Bayernem, któremu przekazujemy m.in. szczegóły dotyczące testów, jakie Lewandowski będzie odbywał. Tak samo ma się sprawa z Krzysztofem Piątkiem, gdzie również jesteśmy w kontakcie z Herthą Berlin - powiedział sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki, który w poniedziałek był gościem magazynu piłkarskiego "4-4-2" w TVP Sport.

Bayern z RB Lipsk - wiceliderem Bundesligi, który ma cztery punkty straty - zagra 3 kwietnia. A więc trzy dni po meczu z Anglią. Zanim jednak reprezentacja Polski poleci do Londynu, czekają ją w marcu dwa mecze, bo eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze rozpocznie od spotkań z Węgrami (25 marca w Budapeszcie) i Andorą (28 marca w Warszawie).