Prezes Bayernu wypowiedział się na temat przyszłości Flicka. "Bylibyśmy szaleni"

Odkąd wiadomo, że Joachim Loew latem po mistrzostwach Europy pożegna się z posadą selekcjonera reprezentacji Niemiec, trwają poszukiwania jego następcy. Najczęściej wymienia się Hansiego Flicka, ale Bayern wcale nie zamierza się z nim rozstawać. W poniedziałkowym "Kickerze" członek zarządu Oliver Kahn zwrócił uwagę, że kontrakt Flicka z Bayernem jest ważny do 2023 roku. - No i dlatego jestem spokojny - przyznał Khan.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zmieniał buty w trakcie meczu, kibice Legii domagali się powrotu na stadiony, a Radwańska przegrała w Kazaniu #PoWeekendzie

"Bild" pisze o Lewandowskim: Polak mecz na szczycie Bundesligi obejrzy w telewizji?

Hansi Flick odejdzie z Bayernu? "Bylibyśmy szaleni"

- Hansi Flick? Bylibyśmy szaleni, gdybyśmy pozwolili mu odejść - powiedział Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA, gdzie zwrócił uwagę, że Bayern z Flickiem przeżywa właśnie jeden z najbardziej udanych okresów w historii. - Każda umowa zawiera zarówno prawa, jak i obowiązki - dodał prezes zarządu Bayernu, który podobnie jak Khan przypomniał, że umowa z trenerem wygasa w czerwcu 2023.

Niepowołanie Kędziory przez Sousę ma drugie dno? "To może być zagranie w stylu Engela"

Zresztą sam Flick też chyba nie pali się do odejścia z Bayernu, bo przed sobotnim meczem z Werderem (3:1) powiedział tak: - Chcę kontynuować pracę z sukcesem i skoncentrować się w stu procentach na Bayernie. Dlatego spekulacje na temat mojej przyszłości są zabronione. To znaczy: one nie są problemem, ale nie chce się w to mieszać, bo przede wszystkim nie interesuje mnie przeszłość ani przyszłość, a teraźniejszość, czyli spotkanie z Werderem.