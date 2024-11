Media: Nowe wieści ws. Zalewskiego. Dwóch gigantów pragnie go ściągnąć

Nicola Zalewski to absolutnie najlepszy piłkarz reprezentacji Polski w 2024 roku. Nie dość, że zachwyca kibiców bajeczną techniką i dryblingiem, to dokłada do tego również liczby. Kiedy jednak wraca do AS Romy, totalnie zawodzi, a kibice chcą nawet, by odszedł. Nie udało mu się przejść w lecie do Galatasaray, choć było bardzo blisko, natomiast nasz zawodnik może finalnie trafić do Turcji.

Turcy ruszają po Nicolę Zalewskiego. Chce go była legenda reprezentacji Holandii

Parę miesięcy temu Zalewski miał już nawet przyjąć ofertę mistrza kraju, natomiast w ostatniej chwili się rozmyślił. Wobec wygasającego z końcem czerwca 2025 kontraktu wszyscy spodziewali się, że AS Roma na siłę zdecyduje się go wypchnąć i zarobić ok. 10 mln euro. Tak się jednak nie stało. Reprezentant Polski zawalił za to ostatnie derby z Interem, a w czwartek został wygwizdany po spotkaniu z Torino.

Włoski dziennikarz portalu siamolaroma.it. Gabriele Spaletta uważa, że Zalewski nie ma już żadnej przyszłości w stolicy Włoch. Nie ulega zatem wątpliwości, że musi rozglądać się za nowym pracodawcą. Portal Karar twierdzi, że mocno zainteresowany ma być nim Jose Mourinho, który chętnie sprowadziłby do Fenerbahce drugiego Polaka. - To świetny piłkarz, a jego transfer byłby dużym sukcesem. Mógłbym wykorzystywać go na różnych pozycjach. Chcę go w swoim zespole - miał przekazać dyrektorowi sportowemu Mario Branco.

Inaczej uważa za to portal Sabah. Były legendarny reprezentant Holandii Giovanni van Bronckhorst, który na początku lipca został trenerem Besiktasu, chciałby ściągnąć do drużyny zarówno Patricka Schicka, jak i właśnie Zalewskiego. Priorytetem ma być ofensywnie nastawiony skrzydłowy, który ma dobre przyspieszenie. Ten opis idealnie pasuje do 22-latka.

Beskitas ma rzekomo niebawem skontaktować się z AS Romą, by dowiedzieć się, ile będzie ona oczekiwała za Zalewskiego. Jeśli będzie to niska kwota, możliwy jest transfer nawet w styczniu. "To piłkarz, który może grać zarówno na boku obrony, jak i na obu skrzydłach. Ma skłonność do gry na wahadle w bloku z trzema obrońcami" - czytamy.

Zalewski zanotował dotąd osiem meczów w tym sezonie. Nie udało mu się jednak zanotować w nich asysty, ani trafić do bramki rywala. Portal Transfermarkt wycenia go na 12 mln euro, ale wydaje się, że wobec wygasającej umowy, Roma będzie chciała go sprzedać nawet za niższą kwotę.