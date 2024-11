Kibice wygwizdali Zalewskiego. Tak podsumowały go media

Dla AS Romy to był mecz o "sześć punktów", a dla jej trenera Ivana Juricia najpewniej o posadę. Po porażce 1:5 z Fiorentiną atmosfera zrobiła się bardzo gorąca. W dodatku szkoleniowiec rzymian miał się po tamtym spotkaniu wdać w szarpaninę ze stoperem swej drużyny Gianlucą Mancinim. Choć Chorwat pracuje w Romie od miesiąca, już wiele mówiło się o jego możliwym zwolnieniu.

REKLAMA

Zobacz wideo 2024/2025 Betclic 1 i 2 liga - skróty meczów:

Roma wygrała. I to tyle z pozytywów

Jeżeli warunkiem pozostania na stanowisku było zwycięstwo, to Jurić może odetchnąć, bo jego zespół wygrał 1:0. Ale jeśli do tego miał się pojawić także dobry styl, cóż... daleko mu było nawet do niezłego. Cały mecz był niezwykle nijaki. Roma strzeliła gola i przestała wywierać jakąkolwiek presję na rywalach, a Torino nijak nie umiało tego wykorzystać. Szansę gry od pierwszej minuty otrzymał ponownie Nicola Zalewski. I choć jego powrót do regularnej gry cieszy, tak kolejny jego występ w rzymskich barwach był daleki od imponującego, co widać po ocenach we włoskich mediach.

Zalewski niezmiennie nijaki. Włosi nie mieli litości

Niemalże wszędzie wahają się one między 6 a 6,5 w dziesięciostopniowej skali. Przy czym częściej mówimy o szóstce. Połówkę dorzucił mu portal goal.com, co jest nawet jedną z wyższych ocen w zespole. Jednak to znacznie bardziej świadczy źle o Romie jako całości, niż dobrze o Zalewskim. Portal Leggo.it ocenił Zalewskiego na 6, dorzucając jednak mało przychylny opis. "Zwykły mecz, zwykła rutyna. Zalewski niby próbuje jakichś sztuczek, czasem nawet dobrze współpracuje na lewej flance z Angelino. Potrafią tam wykreować niezłe sytuacje, ale tylko niezłe. Nic więcej" - czytamy.

Takie same oceny dla Polaka miały portale Laroma.it oraz romatoday.it. W przypadku tego pierwszego była to jedna z tych niższych, bo sześciu graczy Romy zostało ocenionych wyżej. "Zalewski nie oferuje obecnie zbyt wielu ciekawych możliwości. Próbuje być sobą, jednak bezskutecznie. Przynajmniej dziś uszło mu to na sucho" - ocenia Laroma.it. Z kolei drugi z rzymskich portali wyżej ocenił pięciu kolegów Polaka, jednak ich opis jest najbrutalniejszy ze wszystkich. "Nigdy nie naciska na rywali w defensywie, a do przodu kombinuje i stara się o wiele za mało. A jak już, to robi to byle jak" - nie ma litości romatoday.it.

Podsumowując, Zalewski był w tym meczu tak samo bezbarwny jak w praktycznie każdym innym (klubowym) w tym sezonie. Gwizdy, które znów go żegnały gdy schodził z boiska, mówią wiele. Jednak tym razem korzystny wynik nieco to przykrywa. Ile minut i z jakim skutkiem Polak dostanie w kolejnym spotkaniu? Przekonamy się w niedzielę 3 listopada, gdy Roma o 18:00 zagra na wyjeździe z Hellasem Werona.