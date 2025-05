Mistrz olimpijski zapadł się pod ziemię. Przeżył dramat. "Było naprawdę źle"

Cztery lata temu Dawid Tomala triumfował w chodzie sportowym na 50 km i zdobył złoty medal olimpijski na igrzyskach w Tokio. Był to niespodziewany i sensacyjny sukces. Dzięki temu szybko zyskał popularność i sympatię polskich kibiców. Później jego kariera całkowicie nieoczekiwanie zwolniła.

Dawid Tomala przemówił po raz pierwszy od dawna. Zdradził plany

Tomali zabrakło na zeszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W jego dyscyplinie dystans 50 km postanowiono skrócić do 35 km, a na nim Polak nie radził sobie już tak dobrze. Ostatecznie nie był w stanie wywalczyć minimum kwalifikacyjnego, a związek zdecydował się nie zabierać rezerwowych. Teraz lekkoatleta udzielił pierwszego od dawna wywiadu i zdradził, że decyzja związku bardzo wiele go kosztowała i nadal nie może się z nią pogodzić.

- Ta decyzja spowodowała u mnie załamanie psychiczne. Nie chcę dużo o tym mówić, ale proszę mi wierzyć, było ze mną naprawdę źle. Do dzisiaj muszę zresztą przepracowywać to z psychologami. Do Paryża miałem jechać jako mistrz olimpijski i to przecież ja wywalczyłem kwalifikację dla sztafety. Ostatecznie nie wiem nawet, kto podjął decyzję, by zostawić mnie w Polsce i na jakiej podstawie. Do dzisiaj mnie to boli i pewnie będzie boleć już do końca życia. Nigdy się z tym nie pogodzę - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Tomala w tym roku nie wystartował jeszcze w żadnych zawodach. W rozmowie zdradził, że powodem takiego stanu rzeczy były problemy zdrowotne oraz brak powołania na igrzyska w Paryżu.

- Poprzedni sezon mnie zmiażdżył. Przysypał mnie gruzem, spod którego chciałbym się wydobyć, ale na razie nie mam motywacji. Po prostu chód przestał mi sprawiać radość i kojarzy się już raczej tylko ze złymi momentami. Od sierpnia zeszłego roku w mojej głowie ciągle pojawiają się myśli, czy to ma dalej sens, czy warto to kontynuować. Panicznie boję się tego, że miałbym trenować kolejne cztery lata, a wszystko mogłoby skończyć się tak, jak przed igrzyskami w Paryżu - dodał.

Mistrz olimpijski wyjawił również, że obecnie trenuje, ale nie na najwyższych obrotach. Jak sam wyznał, nie wie, czy wróci do sportu, ale nie wyklucza startów jeszcze w tym roku. - Na razie musiałbym odbudować szybkość, a do tego potrzeba przynajmniej 6-8 tygodni mocnych treningów. Nie jestem na to gotowy. W sierpniu odbywają się mistrzostwa Polski w chodzie na 10 kilometrów, więc to może będzie dobra okazja - skwitował.