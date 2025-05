Kylian Mbappe przemówił po klęsce z FC Barceloną. Wymownie

Kylian Mbappe w niedzielę przegrał już swoje czwarte El Clasico. Nie pomogło nawet to, że skompletował w tym meczu hat-tricka i przegonił Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców LaLiga. Real Madryt przegrał z FC Barceloną 3:4. Od tamtej pory zawodnicy Realu nie zabierali głosu w mediach. Jako pierwszy wyłamał się Francuz. Oto co miał do przekazania kibicom.

Fot. REUTERS/Nacho Doce Otwórz galerię (3)