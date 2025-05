W jednym z najlepszych El Clasico, jakie miały miejsce w ostatnich latach, nie brakowało niczego. Było mnóstwo dobrej piłki, zwroty akcji, kontrowersje sędziowskie i padło sporo bramek. Choć ten ostatni aspekt zapewne nie cieszy Szczęsnego. Polak już na początku spotkania popełnił fatalny błąd, gdy pomylił się przy wyjściu z bramki i zahaczył nogą o Kyliana Mbappe. Chwilę później sam poszkodowany wymierzył sprawiedliwość i wyprowadził Real na prowadzenie.

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny czy Marc-Andre ter Stegen? Kibice w Barcelonie zdecydowali

- Ogromny rzut karny. Mam się kłócić, że nie było? Pau Cubarsi próbował dzióbnąć do mnie piłkę, ona była trochę "za krótka". Była sytuacja sam na sam i mówię: "Albo dojdę, albo nie dojdę". Nie doszedłem. Fajnie się mówi o takich sytuacjach i obiektywnie przyznaje, że był rzut karny, jak się wygrało mecz i jest się o krok od wygrania mistrzostwa - powiedział Szczęsny przed kamerami "Canal+ Sport".

Szczęsny docenił klasę Mbappe. "Strzelił mi najwięcej goli"

Ostatecznie koledzy z pola doprowadzili do zwycięstwa, lecz "Tek", jak nazywają go hiszpańscy fani, jeszcze dwa razy musiał wyjmować piłkę z siatki. Za każdym razem sposób na niego znajdował Mbappe, który skompletował hattricka. Mimo to 35-latek mógł mieć mały powód do zadowolenia, gdyż w 91 minucie spotkania wybronił sytuację sam na sam z napastnikiem Realu Madryt. Jak się okazało, była to interwencja na wagę zwycięstwa, gdyż spotkanie zakończyło się wynikiem 4:3 dla Barcelony.

Po ostatnim gwizdku Szczęsny zalał się łzami, a następnie wraz z Robertem Lewandowskim i rodzinami obu piłkarzy wspólnie świętowali sukces na murawie Estadi Olímpic Lluís Companys.

Z kolei w jednej z rozmów pomeczowych Polak, cytowany przez hiszpańską "Markę" wyraził szacunek względem Kyliana Mbappe.

- Szczerze mówiąc, podziwiam mentalność Mbappé. Nawet gdy sytuacja jego zespołu staje się bardzo trudna, on się nie poddaje. Myślę, że to zawodnik, który strzelił mi najwięcej goli. W czterech lub pięciu meczach strzelił mi osiem lub dziewięć goli - stwierdził Szczęsny.

Możemy pocieszyć 35-latka, że ma dobrą pamięć w kwestii liczby bramek, którą w ostatnich spotkaniach strzelił mu Francuz. Poza niedzielnym klasykiem, w którym zdobył trzy bramki, Mbappe wpisał się też na listę strzelców w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. Wcześniej obaj grali przeciwko sobie w grupie podczas Euro 2024, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a także na mistrzostwach świata w 2022 roku. Tam Francuz strzelił Polakom dwie bramki.