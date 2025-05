Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Xabi Alonso podał nazwiska, klub zdecydował

"Jestem głęboko wdzięczny Bayerowi Leverkusen, moim zawodnikom, sztabowi, wszystkim pracownikom klubu oraz fantastycznym kibicom. Nasz sukces był wynikiem znakomitej pracy zespołowej" - powiedział Xabi Alonso, który lada moment powinien objąć posadę trenera Realu Madryt. Sugerowano, że może to nastąpić dopiero po Klubowych Mistrzostwach Świata, które rozpoczną się w połowie czerwca. W tej imprezie poprowadzić Real miał Solari. Okazało się jednak inaczej.

Oto żądania Xabiego Alonso przed KMŚ. Bardzo konkretne

"Decyzja o tym, aby Alonso przewodził Realowi na turnieju w USA, zapadła w zeszłym tygodniu. Klub nie dał szkoleniowcowi praktycznie żadnego wyboru" - oznajmiła "Marca". Tak więc Alonso od razu będzie musiał zmierzyć się z ogromną presją. "Nowy projekt rozpocznie się natychmiast, już podczas imprezy w USA. Imprezy, która ma kluczowe znaczenie dla Florentino Pereza, a także dla jego zarządu" - czytamy.

"Marca" poinformowała również w poniedziałek, że Xabi Alonso przekazał władzom Realu, że aby móc walczyć o sukces w Klubowych Mistrzostwach Świata, potrzebuje na nie Trenta Alexandra-Arnolda oraz nowych - lewego i środkowego obrońcę. Jego prośba miała rzekomo spotkać się z aprobatą. Real zaproponował już Liverpoolowi milion funtów, by Trent dołączył do przyszłych kolegów w przyszłym miesiącu.

Dziennikarze wskazali nawet nazwiska trzech piłkarzy, którzy znaleźli się na liście życzeń madryckiego klubu. Pierwszy z nich to Theo Hernandez, który w 2019 roku został sprzedany z Realu do AC Milanu za 22 mln euro. Od tamtej pory stał się jednak jednym z najlepszych zawodników na tej pozycji, w związku z czym rozważany jest jego powrót na Santiago Bernabeu.

Drugi zawodnik to Alvaro Carreras z Benfiki, o którym zrobiło się już głośno w ostatnich dniach. Dużą niespodzianką jest za to trzecie nazwisko - Milos Kerkez, czyli obrońca Bournemouth. Byłaby to nieco tańsza opcja, niż sprowadzenie Deana Huijsena, który stał się jednym z najbardziej obserwowanych piłkarzy w ostatnim czasie. Jakiś czas temu sam zaznaczał, że przenosiny do Realu to byłby dla niego zaszczyt.

Nie ma co się dziwić, że Alonso pragnie wzmocnić defensywę. Problemy zdrowotne trapią Antonio Rudigera, Ferlanda Mendy'ego czy Davida Alabę. Do treningów nie wrócił jeszcze Dani Carvajal, a lada moment z drużyną pożegnają się Jesus Vallejo oraz Lucas Vazquez. Real Madryt rozpocznie KMŚ 18 czerwca, kiedy zmierzy się z saudyjskim Al-Hilal. Hiszpański zespół zagra jeszcze w fazie grupowej z meksykańską Pachucą oraz Red Bull Salzburg.