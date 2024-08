Manuel Neuer podjął ostateczną decyzją. Klamka zapadła

Reprezentacja Niemiec nie sprawiła niespodzianki na Euro 2024. Mimo że była gospodarzem imprezy, to dotarła jedynie do ćwierćfinału. Tam po dogrywce uległa 1:2 Hiszpanii. Tuż po ostatnim gwizdku z kadrą pożegnał się Toni Kroos. Pomocnik właściwie reaktywował karierę reprezentacyjną, by pomóc drużynie w zdobyciu trofeum, ale ostatecznie celu nie udało się zrealizować, choć wniósł sporo jakości. W miniony wtorek z zespołem Juliana Naglesmanna definitywnie pożegnał się też Ilkay Guendogan. I to niespodziewanie.

"Zdecydowanie najlepszą chwilą przez te wszystkie lata była dla mnie gra w roli kapitana na Euro organizowanym w Niemczech. Po wielu gorszych momentach znów sprawiliśmy, że naród poczuł dumę z tej drużyny" - pisał zawodnik w mediach społecznościowych. A to nie koniec złych wieści dla kibiców naszych zachodnich sąsiadów. W czwartek 21 sierpnia jeszcze jedna legenda, a zarazem lider kadry poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej.

Manuel Neuer kończy reprezentacyjną karierę. "To zaszczyt"

Chodzi o Manuela Neuera. Bramkarz już po Euro wspominał, że potrzebuje trochę czasu, by podjąć decyzję w sprawie przyszłości. I okazuje się, że po ponad miesiącu od zakończenia imprezy w końcu takową podjął.

"Drodzy kibice, po ponad 15 latach i 124 meczach w barwach narodowych kończy się moja przygoda z reprezentacją" - zaczął. "Kto mnie zna, ten wie, że podjęcie tej decyzji nie było dla mnie łatwe. Fizycznie czuję się bardzo dobrze i oczywiście dałbym radę zagrać na mistrzostwach świata 2026. Jednak po wielu intensywnych i długich rozmowach z rodziną, a także z przyjaciółmi, zdecydowałem, że to ten moment, by zamknąć rozdział pt. 'Jedenastka narodowa'" - czytamy na Instagramie.

A na tym nie skończył. Opowiedział też, co znaczyła dla niego gra w barwach reprezentacji Niemiec. "Patrząc wstecz, jestem przepełniony dumą i wdzięcznością! I to nie tylko dlatego, że 13 lipca 2014 roku udało nam się spełnić wielkie marzenie, kiedy to wygraliśmy mistrzostwo świata, ale też dlatego, że przez siedem lat - aż do kontuzji - pełniłem rolę kapitana. To zaszczyt, który doceniam za każdym razem na nowo" - dodawał.

Neuer wywalczył z kadrą to, co najważniejsze

Na koniec podziękował wszystkim, którzy wspierali go w tym czasie, czyli kibicom, trenerom czy kolegom z boiska. Tym samym mecz z Hiszpanią na Euro 2024 był jego ostatnim w barwach reprezentacji Niemiec. Zadebiutował z kolei 2 czerwca 2009 roku, kiedy to na ławce trenerskiej zasiadał legendarny Joachim Loew. W tym czasie zdobył jedno trofeum - wspomniane mistrzostwo świata w Brazylii z 2014 roku. Wówczas spędził na murawie maksymalną liczbę minut i zaliczył kilka kapitalnych interwencji.

To, że Neuer kończy karierę reprezentacyjną, nie oznacza, że całkowicie odwiesza buty na kołek. Nadal będzie występował w barwach Bayernu Monachium. Sezon ligowy rozpocznie już w niedzielę 25 sierpnia. Rywalem będzie VfL Wolfsburg.