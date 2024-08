Policja wtargnęła na trybunę i zaczęła strzelać. Totalny chaos

Nie od dziś wiadomo, że mecze rozgrywane nie należą do najbezpieczniejszych wydarzeń sportowych. Przekonaliśmy się o tym chociażby podczas ostatniego Copa America, kiedy do walki z kibicami przystępowali nawet piłkarze. Teraz do wielkiego skandalu doszło w Brazylii podczas spotkania 1/8 finału Copa Libertadores. Nagle na trybunach pojawiła się policja, która otworzyła ogień w stronę fanów.

3 screen https://twitter.com/FootballReprt Otwórz galerię Na Gazeta.pl