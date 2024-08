Taki prezent Lewandowski dostał od Barcelony. Internauci: "Przyoszczędzili"

Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął sezon 2024/25. Już w pierwszej kolejce La Liga ustrzelił dublet i praktycznie w pojedynkę zapewnił sukces drużynie. Najpierw wpakował piłkę do siatki po składnej akcji piłkarzy FC Barcelony, czym doprowadził do wyrównania. Z kolei w drugiej połowie trafił z rzutu karnego. "Goleador", "Skuteczny", "Uratował zespół", "Nie zatrudniono go do zapewniania wrażeń artystycznych, ale do pojawiania się na szczycie klasyfikacji najlepszych strzelców. I z tego się wywiązał" - zachwycały się nim hiszpańskie media. Wyróżniło go także "Mundo Deportivo" i umieściło w jedenastce kolejki. Solidny występ z Valencią (2:1) daje dobry powód Polakowi do świętowania, choć nie jedyny.

FC Barcelona przygotowała dla Roberta Lewandowskiego prezent. Polak docenił gest

Środa 21 sierpnia jest wyjątkowym dniem dla Lewandowskiego. To właśnie dziś świętuje 36. urodziny. Mimo wszystko nie ma dnia wolnego i pojawił się w gmachach klubu. A tam czekał na niego prezent. Na profilu Barcelony na Tik-Toku opublikowano filmik, na którym widać, jak najprawdopodobniej jedna z pracownic klubu wręcza mu... specjalną muffinkę z owocami. Z pewnością miała ona symbolizować tort.

- Happy birthday Robert! - krzyczała, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Wszystkiego najlepszego Robert". A na tym nie zakończyła. Wypowiedziała też kilka słów po polsku. - Sto lat, sto lat! - słyszymy, co zaskoczyło piłkarza. - U, bardzo dobrze - odpowiedział, a na koniec sam zaintonował słynną przyśpiewkę: "Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam" i podziękował za miły prezent. Nie wszystkim jednak przypadł on do gustu. Internauci żartowali, że Barcelona "przyoszczędziła na torcie urodzinowym". "Mają pieniądze tylko na babeczkę. To chyba już koniec klubu" - śmiał się jeden z użytkowników X.

Lewandowski powalczy o kolejne gole

Tak czy inaczej, gest ten docenił sam zainteresowany. Nie ma jednak dużo czasu na świętowanie. Już w sobotę Barcelona rozegra kolejny mecz. Tym razem jej rywalem będzie Athletic Bilbao. Niemal pewne jest, że Lewandowski pojawi się na murawie już od pierwszych minut. W końcu po spotkaniu z Valencią nachwalić nie mógł się go sam Hansi Flick.

- Lewandowski? Trenowałem go w Bayernie [Monachium - przy.pred.], znam go naprawdę dobrze. Dzisiaj zaprezentował się dobrze, nie tylko ze względu na dwa gole, ale także ze względu na swoją grę w defensywie - podkreślał. Mecz z Athletikiem zaplanowano na godzinę 19:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.