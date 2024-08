Fani oszaleli na punkcie nowego projektu Ronaldo. Absolutny hit

Cristiano Ronaldo trafił do Al-Nassr w styczniu 2023 roku. Od tego czasu miał aż 10 okazji, by zdobyć trofeum z klubem. Za każdym razem jednak musiał pogodzić się z porażką, choć nie zawsze przychodziło mu to łatwo. Najnowszy przykład pochodzi sprzed kilku dni, kiedy to ekipa Portugalczyka uległa 1:4 Al-Hilal w finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej, mimo że to właśnie Ronaldo otworzył wynik spotkania. W kolejnych minutach gra jego drużyny całkowicie się posypała, co zirytowało piłkarza, o czym sam dał wymownie znać. Wykonał m.in. obraźliwy gest w kierunku kolegów z szatni. Tak więc ostatnio 39-latek nie ma powodów do radości, przynajmniej na boisku. Zupełnie inaczej jest w innych aspektach jego życia.

Cristiano Ronaldo angażuje się w nowy projekt. Fani oszaleli

Już sześć dni temu Ronaldo opublikował na Instagramie krótkie nagranie, z którego wynikało, że bierze udział w nowym projekcie. Nie ujawnił jednak, o co dokładnie chodzi. Trzymał jedynie telefon bądź kamerę w ręce. Zainteresowanie było ogromne. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo pytań i domysłów. Portugalczyk nie kazał jednak długo czekać kibicom i internautom na poznanie prawdy.

W środę 21 sierpnia opublikował kolejny filmik. I z niego dowiadujemy się, że wspomnianym nowym projektem jest... kanał na YouTube. - Jak leci? - zapytał na wstępie Ronaldo, po czym dodał: - Mam dla Was wielką niespodziankę. Mam nowy kanał na YouTube. (...) Wejdźcie na YouTube, znajdźcie go i subskrybujcie - apelował Portugalczyk. Użył też swojego słynnego okrzyku "siuuu".

Post Ronaldo wywołał spore poruszenie na Instagramie. Pojawiło się mnóstwo komentarzy i niemal dwa mln polubień w nieco ponad godzinę. Duże poruszenie Portugalczyk wywołał też na YouTube. Zgromadził już 2,48 mln subskrybentów (stan na godzinę 17:40). Łącznie można tam obejrzeć 18 filmików.

Ronaldo przed kolejną szansą na mistrzostwo Arabii Saudyjskiej

Z pewnością nowy kanał na YouTube będzie nie tylko kolejną formą zarobku dla Ronaldo, ale i rozrywki. W ten sposób będzie mógł również nieco zbliżyć się do kibiców i ujawnić nieznane dotąd fakty z życia. Na to właśnie liczą kibice. Nie wiadomo jednak, co dokładnie będzie tam publikowane. Pierwsze filmiki sugerują, że nie będzie w nich jedynie występował Ronaldo, ale i jego partnerka Georgina Rodriguez.

Teraz przed Portugalczykiem rywalizacja w Saudi Pro League. Pierwszy mecz ligowy rozegra już jutro. Rywalem Al-Nassr będzie Al-Raed. Faworytem będzie oczywiście pierwsza z ekip. W minionym sezonie zajęła drugą lokatę, tracąc 14 punktów do Al-Hilal. W tym roku celem jest mistrzostwo.