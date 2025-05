Sensacyjny transfer Krzysztofa Piątka? Chcą obsypać go złotem

Krzysztof Piątek rozgrywa najlepszy sezon od lat. Choć w piątkowym meczu z Fenerbahce zmarnował rzut karny i pozostał bez gola, a jego drużyna przegrała 1:4, wcześniej zazwyczaj spisywał się bez zarzutów. We wszystkich rozgrywkach uzbierał aż 31 trafień, a w samej lidze tureckiej ma ich na koncie 21, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Od dłuższego czasu Polak przymierzany jest do wielkiego transferu. Ostatnio jednak pojawiły się oferty z dość niespodziewanych kierunków.

Jest konkretna oferta za Krzysztofa Piątka. Na stole miliony euro

Jeszcze do niedawna Piątek łączony był z największymi tureckimi potentatami - Galatasarayem, Fenerbahce czy Trabzonsporem. Na początku maja portal Meczyki.pl podał zaś, że do gry o niego włączą się katarskie Al-Sadd oraz Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już wtedy informowano, że przedstawiciele drugiego z klubów mieli kontaktować się samym piłkarzem i jego otoczeniem, przedstawiając "kosmiczną ofertę". Teraz na światło dzienne wyszły szczegóły.

Jak ujawnił Santi Aouna z francuskiego "Footmercato", negocjacje między Basaksehiem a Al-Ain osiągnęły zaawansowany etap, a przedstawiciele klubu z Emiratów są pewni, że uda się sfinalizować umowę. Piątek w nowym zespole miałby zarabiać aż 4 miliony euro za sezon, a Turcy dostaliby za niego 8 milionów euro.

Propozycja dla Piątka jednak nie taka dobra? W Turcji zarabia więcej

Pytanie tylko, czy skusi się na to sam zawodnik. Według danych z portalu AI Score Piątek w Basaksehirze zarabia obecnie większe pieniądze, niż proponuje mu Al-Ain. Jego pensja ma wynosić ok. 5,76 miliona euro za sezon, dzięki czemu zajmuje 9. miejsce na liście najlepiej opłacanych graczy w lidze tureckiej.

Al-Ain to obecnie dopiero piąty zespół w tabeli ligi Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na dwie kolejki przed końcem sezonu nie ma szans, by zakwalifikować się do Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Zespół ten wystąpi za to w czerwcowych Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA w Stanach Zjednoczonych.