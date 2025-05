Tragedia na A4. Nie żyje Tomasz Mentelski

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś rano na autostradzie A4 pod Zabrzem, w kierunku Katowic. Jeszcze kilka godzin temu trasa była kompletnie zablokowana. Policja apelowała do kierowców, by ci ułatwili zadanie służbom ratunkowym i korzystali z autostrady A1. Na miejscu pojawił się m.in. helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tragedia na A4. Zginął prezes Stali Kuźnia Raciborska

W wypadku wzięły udział dwa auta osobowe oraz samochód ciężarowy. Policja pokazała skutki tego tragicznego zdarzenia. Z ciężarówki niemal nic nie zostało - zginął kierujący nią 45-latek. "Ze wstępnych informacji wynika, że pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń" - poinformowała policja.

Jak przekazał portal tylkokuznia.pl, kierowcą ciężarówki był Tomasz Mentelski - prezes i były piłkarz występującej w śląskiej B-klasie Stali Kuźnia Raciborska.

"Jego nagłe odejście jest ogromnym ciosem dla rodziny, przyjaciół oraz wszystkich, którzy go znali i cenili" - przekazał Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej. "Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, których ta strata dotknęła. Łączymy się w bólu i żałobie, przekazując słowa wsparcia i otuchy" - czytamy na profilu Podokręgu Racibórz Śląskiego ZPN. "Najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich" złożył też Śląski Związek Piłki Nożnej.

Stal Kuźnia Raciborska po 24 kolejkach zajmuje 13. miejsce w swojej grupie w B-klasie. Do końca sezonu piłkarze Stali rozegrają jeszcze sześć spotkań. Kolejny mecz tej drużyny z Wypoczynkiem Buków pierwotnie był zaplanowany na sobotę 10 maja - na razie brakuje informacji czy to spotkanie odbędzie się zgodnie z planem.