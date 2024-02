Ronaldo przesadził i może mieć problemy. Saudyjczycy tego nie tolerują [WIDEO]

W niedzielę Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie wygrało 3:2 z Al-Shabab, a Portugalczyk zdobył jedną z bramek dla swojego zespołu. 39-latek miał więc powody do zadowolenia, ale nie wytrzymał presji kibiców rywali, którzy skandowali nazwisko Leo Messiego, by go sprowokować. Ronaldo wykonał obsceniczny gest, który może nie ujść mu na sucho.

Cristiano Ronaldo przesadził i może mieć problemy. Tego Saudyjczycy nie tolerują

Kiedy kibice rywali skandowali "Messi, Messi" na trybunach Ronaldo kompletnie nie wytrzymał. Najpierw tylko przyłożył rękę do ucha i nasłuchiwał, ale później sam postanowił sprowokować. Zaczął wymachiwać rękami w okolicach krocza. W takim sposób uczcił 799. mecz w zawodowej karierze.

Teraz "Mail Sport" informuje, że być może portugalską gwiazdę czeka kara za obsceniczne zachowanie. Władze Saudi Pro League mają wszcząć dochodzenie w tej sprawie i zdecydować o ewentualnych sankcjach. Prawdopodobnie Ronaldo zostanie postawiony przed komisją śledczą. Na razie nie ujawniono więcej szczegółów oraz ewentualnych kar, które mogą czekać na 39-latka.

Niewykluczone, że powodem wszczęcia śledztwa jest fakt, że Ronaldo zachował się w taki sposób już nie pierwszy raz. Niedawno po przegranej 0:2 z Al-Hilal w finale towarzyskiego pucharu wziął szalik rzucony przez kibiców rywali i schował go w spodenki, a następnie wyrzucił. Później odrzucił w trybuny pamiątkowy medal.

Prowokacje i nieszczególnie przyjazne zachowanie Ronaldo, nie mają wpływu na jego dyspozycję na boisku. Portugalczyk w czterech oficjalnych meczach o stawkę w 2024 roku zdobył cztery gole i wraz z Al-Nassr zajmuje drugie miejsce w lidze saudyjskiej. Kolejny mecz drużyna 39-latka rozegra już w czwartek 29 lutego przeciwko Al Hazem w ramach 22. kolejki ligowej.