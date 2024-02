Upadek wielkiego idola. Trudno uwierzyć, co zrobił Ronaldo. Wstyd [WIDEO]

Cristiano Ronaldo w niedzielnym meczu z Al-Shabab zdobył bramkę dla Al-Nassr, a jego zespół zwyciężył 3:2. Jednak przez to, co stało się po ostatnim gwizdku, Portugalczyk zostanie zapamiętany jako antybohater. Gdy kibice rywali próbowali go sprowokować, skandując nazwisko Leo Messiego, zachęcał ich do głośniejszego "dopingu". A po chwili nie wytrzymał i pokazał w ich kierunku obsceniczny gest. To kolejne w ostatnim czasie jego skandaliczne zachowanie.

