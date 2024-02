W styczniu tego roku Iga Świątek została Sportowcem Roku 2023. Najlepsza tenisistka świata wygrała w 89. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego", a prestiżową nagrodę zdobyła już po raz drugi z rzędu. W kraju dystansowała konkurencję - Bartosza Zmarzlika i Aleksandra Śliwkę. Okazuje się, że wkrótce może stać się laureatką cenionego zestawienia. Została nominowana wraz z innymi wielkimi zawodniczkami.

Świątek z kolejną nagrodą? Wygrywali najwięksi w historii

Laureus World Sports Award to grupa nagród przyznawanych od 2000 roku. Laureaci i laureatki większości kategorii wybierani są przez członków Laureus World Sports Academy. Tworzy ją ponad 60 legend światowego sportu.

W ostatnich latach sportowcami roku zostawały prawdziwe ikony - Lionel Messi, Max Verstappen, czy Lewis Hamilton. Wśród pań triumfowały lekkoatletki - Shelly-Ann Fraser-Pryce, czy Elaine Thompson-Herah. Nagrody nie są jednak obce światu tenisa.

Aż jedenastokrotnie sportowcem roku zostawał tenisista. Pięć razy triumfował Roger Federer, czterokrotnie Novak Djoković, a dwukrotnie Rafael Nadal. Wśród pań sportsmenką roku siedmiokrotnie wybierano tenisistkę. Aż cztery razy ta nagroda przypadała w udziale Serenie Williams. Po razie wygrywały ją Jennifer Capriati, Justine Henin i Naomi Osaka.

W tym roku w ślady wielkich poprzedników i poprzedniczek może iść Iga Świątek. 23-latka została nominowana do tytułu sportsmenki roku.

- W wieku 22 lat Iga Świątek wygrała po raz trzeci w karierze French Open. To tytuł, który dodała do poprzednich zwycięstw z 2020 i 2022 roku. Nominowana do nagrody #Laureus24 Sportsmenka Roku na Świecie zakończyła rok tytułem w Pekinie i wróciła na pozycję światowego numeru 1 - napisano w uzasadnieniu.

Świątek musi pokonać pozostałe kandydatki. Wśród nich znalazły się:

Aitana Bonmati - hiszpańska piłkarka, zdobywczyni mistrzostwa świata 2023 i zwyciężczyni Ligi Mistrzyń z Barceloną

Shericka Jackson - jamajska lekkoatletka, obrończyni tytułu mistrzyni świata w biegu na 200 metrów

Fatih Kipyegon - kenijska lekkoatletka, zawodniczka, która pobiła trzy rekordy świata: na 1500 metrów, 5 km i jedną milę

Sha'Carri Richardson - amerykańska lekkoatletka, mistrzyni i rekordzistka mistrzostw świata na 100 metrów

Mikaela Shiffrin - amerykańska narciarka alpejska, rekordzistka pod względem liczby zwycięstw w Pucharze Świata (86), siedmiokrotna mistrzyni świata w slalomie gigancie

Polska tenisistka była już nominowana do tej nagrody przed rokiem. Wówczas najlepsza okazała się jamajska sprinterka Shelly-Ann Fraser-Pryce. Zwycięzcę, a w przypadku pań - zwyciężczynię - tegorocznego rozdania poznamy 22 kwietnia.