Wielki talent wypiął się na Rosję. Wybrał nowych rodaków

Po zbrojnej napaści na niepodległą Ukrainę Rosjanie zostali wykluczeni z międzynarodowego futbolu. Grają mecze nieoficjalne - często z dość egzotycznymi przeciwnikami. Kluby nie mogą występować w europejskich pucharach. Sezon ligowy trwa, ale najlepsze zespoły - mistrzostwa broni Zenit Sankt Petersburg - nie są w stanie reprezentować kraju na futbolowych arenach Starego Kontynentu.

Młody zawodnik nie chce grać dla Rosji! Wybrał inny kraj

Wśród takiego krajobrazu jeden z najbardziej utalentowanych zawodników ligi rosyjskiej w ostatnich latach - urodzony w Moskwie Konstantin Maradiszwili - podjął decyzję, że nie będzie reprezentować "Sbornej". Zdecydował się na inny kraj.

To piłkarz, który w wieku 19 lat debiutował w lidze w barwach CSKA Moskwa. Z czasem zaczął zyskiwać coraz większe zaufanie trenera, wywalczył miejsce w wyjściowym składzie, a w 2021 roku za 7 milionów euro przeniósł się do lokalnego rywala - Lokomotiwu Moskwa. Ralf Rangnick, ówczesny dowodzący i odpowiedzialny za politykę transferową, sprowadził go z CSKA Moskwa, wywołując przy tym niemałe zamieszanie.

Początek w wykonaniu Maradszwilego był niezły. Nie miał problemów z regularną grą, a do tego z dobrej strony pokazał się w europejskich pucharach. Zaliczył asystę w meczu Ligi Europy przeciwko Galatasaray. Zaowocowało to powołaniami do reprezentacji do lat 21. Zagrał w niej sześciokrotnie, między innymi w wygranym spotkaniu z Hiszpanią. Wszystko wskazuje na to, że debiutu w seniorskiej reprezentacji się nie doczeka.

Piłkarz udzielił wywiadu portalowi "Sport Express", w którym poinformował, że zdecydował się na grę dla... Gruzji. - Na razie kwestię gry w reprezentacji rozstrzyga Gruzińska Federacja Piłki Nożnej. Złożono wniosek do FIFA. Teraz czekam. Federacja twierdzi, że dopóki trwają mecze kwalifikacyjne, potrzeba pewnej ilości czasu. Dorastam, powoli wszystko przemyślałem, więc podjąłem tę decyzję. Chcę grać w reprezentacji Gruzji - powiedział.

Zawodnik przyznał, że nie obawia się krytyki, jaka na niego spadnie ze strony Rosjan. - Wszyscy moi krewni ze strony ojca są Gruzinami. Dlaczego nie mogę grać w reprezentacji Gruzji? A już nasłuchałem się tyle negatywnych opinii na ten temat, że teraz nie ma to już znaczenia. Czasami wchodzę, żeby coś sobie przeczytać, ale podchodzę do tego z humorem - wyjaśnił.

Maradiszwili został niedawno wypożyczony do 9. zespołu rosyjskiej ligi - FK Pari Niżny Nowgorod. Reprezentacja Gruzji, którą defensywny pomocnik może potencjalnie reprezentować, walczy o swój pierwszy, historyczny awans na mistrzostwa Europy. Selekcjonerem kadry jest legenda francuskiej piłki - Willy Sagnol. W półfinale baraży Gruzini zmierzą się z Luksemburgiem. Na zwycięzcę tej pary czekać będzie wygrany starcia Grecja - Kazachstan.

W reprezentacji Gruzji występuje już piłkarz z ligi rosyjskiej. 5 występów w narodowych barwach zanotował pomocnik Dynama Moskwa - Luka Gagnidze. To zawodnik, który w sezonie 21/22 zanotował... dziesięciominutowy epizod w barwach Rakowa Częstochowa.