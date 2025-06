Robert Lewandowski nie pojawił się na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. I choć zostało to wcześniej uzgodnione z selekcjonerem, to nie wszystkim podobała się taka postawa kapitana tej drużyny. W końcu w meczu z Mołdawią żegnano Kamila Grosickiego, a starcie z Finlandią było najważniejszym z dotychczasowych meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata.

Kosecki zszokował wszystkich. Tak skrytykował Lewandowskiego

Tylko że całą dyskusję nt. Roberta Lewandowskiego szybko zdominowała sprawa odebrania mu opaski kapitańskiej przez Michała Probierza, styl, w jakim zrobił to selekcjoner i konsekwencje - czyli rezygnację Lewandowskiego z gry w kadrze. Nic dziwnego, że po porażce z Finlandią (1:2) Michał Probierz szybko przestał być trenerem reprezentacji Polski. Wciąż jednak są eksperci, którzy uważają, że Robert Lewandowski w tej sytuacji nie zachował się najlepiej i jego podejście do gry w drużynie narodowej nie jest odpowiednie. Należy do nich Roman Kosecki.

Były reprezentant Polski nie ukrywał swojego oburzenia w programie "Cafe Futbol".

- Wszyscy są tak samo traktowani, bo to jest reprezentacja Polski. Jak przyjdzie nowy trener, czy to będzie Polak... bo co to znaczy, że Polak?! Nie, bo ja jestem Lewandowski, ja to mam Flicka, to w ogóle Barcelona... No i co z tego ta twoja Barcelona?! - mówił wściekły Kosecki. To właśnie w tym momencie zdecydował się na obrazowe, acz niezbyt eleganckie porównanie. Siedzący obok Tomasz Hajto aż zakrył twarz. - W d... ją [Barcelonę - przyp. red.] waliłem, kiedy trzeba było. Strzelałem po trzy, cztery gole - wypalił Kosecki.

- Wielka mi Barcelona. Jest to normalny klub. Tam się jak zachowujesz? Jak się tam zachowujesz w tej Barcelonie?! Spóźniłeś się chociaż raz? No nie spóźnił się, pewnie cały czas przychodzi i gra - kontynuował.

Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski, więc - w teorii - Robert Lewandowski powinien być chętny na powrót do gry w kadrze. To jednocześnie stawia w niewygodnej pozycji nowego trenera reprezentacji - ktokolwiek nim nie zostanie. Obecnie wśród głównych faworytów do tej posady wymienia się Jana Urbana, Macieja Skorżę i Adama Nawałkę.