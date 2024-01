Druzgocący wyrok ws. Neymara. To koniec. Definitywnie

Nie takiego początku przygody z Al-Hilal życzył sobie Neymar. Brazylijczyk zmienił barwy latem 2023 roku, ale w saudyjskiej ekipie rozegrał zaledwie pięć spotkań, zdobywając gola i trzy asysty. Po raz ostatni pojawił się na murawie na początku października, a chwilę później zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie. Spekuluje się, że na boisko wróci dopiero po 10 miesiącach rekonwalescencji, co miało zdenerwować władze klubu. Na tyle, że kilka godzin temu media donosiły o zerwaniu kontraktu z Neymarem. Finalnie okazało się, że to jedynie plotka, choć działacze Al-Hilal rzeczywiście podjęli kroki w sprawie piłkarza.

Al-Hilal skorzystało z kontuzji Neymara. Brazylijczyk zrobił miejsce nowemu koledze

Jak donosi "Mundo Deportivo", Al-Hilal zdecydowało się usunąć Neymara z listy zawodników zarejestrowanych do gry w Saudi Pro League. Ma to związek z tym, że Brazylijczyk niemal na pewno będzie pauzował do końca obecnego sezonu.

Co więcej, władze klubu były zmuszone do podjęcia takiej decyzji. "Zespół wyczerpał limit zagranicznych zawodników, a ostatnio zakontraktował kolejnego piłkarza spoza Arabii. Mowa o Renanie Lodim z Olympique Marsylia. Klub musiał zrobić dla niego miejsce i wykorzystał do tego Neymara. Sprzedaż 31-latka nie wchodzi w grę, ale Al-Hilal sprytnie wykorzystało jego absencję i zarejestruje go do gry dopiero w przyszłym sezonie, kiedy wyzdrowieje" - czytamy.

Neymar nie marnuje czasu i bawi się w najlepsze

Wydaje się, że jak na razie Neymar może być spokojny o posadę w saudyjskiej drużynie, co z pewnością jest dla niego znakomitą informacją. W końcu związał się z klubem lukratywnym kontraktem, opiewającym na około 300 mln euro za sezon. Brazylijczyk nie skupia się jednak tylko i wyłącznie na rekonwalescencji, a pod koniec 2023 roku wziął udział w luksusowym rejsie jednej z firm, której pozostaje twarzą.

Do sieci trafiły nawet nagrania, na których piłkarz tańczył i śpiewał. Nie widać było dyskomfortu związanego z kontuzją, co zaskoczyło kibiców. Ci byli zszokowani, że zamiast poświęcać czas na rehabilitację, Neymar bawi się w najlepsze. Tym bardziej że to kolejna tak poważna kontuzja w jego karierze. Na początku tego roku doznał urazu kostki i musiał pauzować przez pięć miesięcy. Podobne problemy trapiły go także w przeszłości.

Mimo absencji Neymara Al-Hilal radzi sobie bardzo dobrze. Pozostaje liderem Saudi Pro League z dorobkiem 53 punktów. Nad drugim Al-Nassr ma siedem punktów przewagi.