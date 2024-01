Michał Probierz wykonał pierwszy ruch. Szykuje hitowy transfer na baraże

Santiago Hezze przeniósł się w sierpniu z argentyńskiego Huracanu do Olympiakosu za cztery miliony euro. Bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i stał się kluczowym graczem drużyny najpierw Diego Martineza, a następnie nowego trenera Carlosa Carvalhala. Nie tak dawno portal Meczyki.pl podał, że piłkarz otrzymał polskie obywatelstwo, dlatego zaczęto się zastanawiać, czy rozważa grę w reprezentacji Polski.

Michał Probierz wykonał pierwszy krok. Czy Santiago Hezze zagra dla Polski?

Niedługo wcześniej o tym, że Hezze chce uzyskać polski paszport, poinformował "Przegląd Sportowy". I choć mogło się tak wydawać, to nie zrobił tego jednak, aby móc grać w naszej kadrze narodowej. Poprosił go o to jego pracodawca, który... musi wypełnić limity obcokrajowców nałożone przez grecką Super League. Mimo to niewykluczone, że niebawem założy koszulkę reprezentacji Polski.

Nowe wieści w tej sprawie przekazał w piątek portal WP SportoweFakty. Wedle podanych informacji "zawodnik figurował w systemie skautów z PZPN monitorujących zawodników z polskimi korzeniami. Przedstawiciele federacji nie kontaktowali się jednak z Hezze, ponieważ związek nie ma w zwyczaju podejmować kroków w momencie, gdy dany piłkarz nie posiada jeszcze polskiego obywatelstwa". Od razu, jak tylko dowiedziano się, że sytuacja uległa zmianie nawiązano kontakt.

"Gdy Hezze odebrał dokumenty, skontaktował się z nim szef skautingu zagranicznego PZPN Maciej Chorążyk i poinformował o zainteresowaniu selekcjonera pierwszej reprezentacji" - napisano. Niedługo później piłkarz miał nawet odbyć rozmowę w języku angielskim z selekcjonerem Michałem Probierzem. Mimo to nie padły żadne deklaracje, a obaj panowie umówili się na rozmowę na żywo w Atenach - na przełomie stycznia i lutego. Wówczas Hezze ma się określić, czy jest zainteresowany grą dla Polski.

Na co dzień Argentyńczyk występuje na pozycji defensywnego pomocnika, na której trzeba przyznać, że mamy obecnie spory deficyt. Probierz stawiał ostatnio tam na Bartosza Slisza (Atlanta Utd), Damiana Szymańskiego (AEK), Patryka Dziczka (Piast Gliwice) czy Jakuba Piotrowskiego (Łudogorec). Cały czas może skorzystać również z Krystiana Bielika (Birmingham), Karola Linettego (Torino) czy wracającego do formy Szymona Żurkowskiego (Empoli).

Gdyby udało się przekonać Argentyńczyka do gry dla Polski, byłaby to ciekawa alternatywa na marcowe baraże ME w Niemczech, podczas których zagramy najpierw z Estonią, a następnie - w przypadku zwycięstwa - z wygranym starcia Walia - Finlandia. Pierwszy mecz odbędzie się już 21 marca.