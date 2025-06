Borek usłyszał, kto chce być selekcjonerem i od razu "uderzył". "Uciekał od nas"

Od minionego czwartku reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera po tym, jak Michał Probierz podał się do dymisji po zamieszaniu związanym z Robertem Lewandowskim, opaską kapitańską i porażce 1:2 z Finlandią. Wtedy też ruszyła giełda nazwisk i typowanie, kto powinien zostać nowym szkoleniowcem Biało-Czerwonych.

Mateusz Borek ocenił kandydaturę Miroslava Klose na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski

Sensacyjne wieści w tej sprawie przekazał w poniedziałek "Fakt", którego zdaniem PZPN-owi zaoferował się Miroslav Klose. "Do grona chętnych dołączył także Klose. Jak udało nam się potwierdzić, do PZPN z jego kandydaturą zgłosił się jeden z menadżerów" - poinformowała gazeta. Jednak to kandydatura, która niespecjalnie przemawia do Mateusza Borka, który odniósł się do tych wieści w Kanale Sportowym.

- Nie mam takiego wrażenia, że tak jak Lukas Podolski, podkreśla swoją polskość. Jest od nas, jest z Opola, jest synem Józefa Klose. Natomiast miałem takie wrażenie w ostatnich latach, że bardziej uciekał od nas, niż się do nas zbliżał. On zna język polski, ale nie chciał rozmawiać. I co: nagle przyjedzie i powie "kocham Polskę, chcę prowadzić reprezentację" i będzie normalnie rozmawiał po polsku? - pytał komentator.

- Ja do niego absolutnie nic nie mam. Może to jest dobry trener, być może prezes Kulesza go zatrudni, niech sobie przyjedzie, pracuje i będziemy go normalnie oceniać. Bez żadnego uprzedzenia. Tylko mówię: zupełnie inna postawa Mirka, zupełnie inna postawa Lukasa. Zobaczymy, jaka będzie decyzja prezesa Kuleszy. Nie wydaje mi się, żeby miał być faworytem w tym wyścigu do fotelu selekcjonera - podsumował Borek.

Miroslav Klose jest od lipca ubiegłego roku trenerem FC Nurnberg, który występuje w 2. Bundeslidze. Poprowadził klub w 36 spotkaniach, z których 15 zakończyło się zwycięstwami, sześć remisami i 15 porażkami. Bilans bramkowy to 67:63, a średnia punktowa 1,42.