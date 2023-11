Polski talent z Legii robi furorę za granicą. Duży transfer na horyzoncie

Oskar Lachowicz całą dotychczasową karierę spędził w Legii Warszawa. 18-letni pomocnik rozpoczął w akademii stołecznej drużyny, a w lipcu 2021 roku dołączył do młodzieżowego zespołu. Na przestrzeni dwóch sezonów wystąpił łącznie w 39 spotkaniach, w których strzelił 10 bramek i zanotował pięć asyst. We wrześniu tego roku przeniósł się na wypożyczenie do zespołu Spezii U19.

Młody talent Legii Warszawa trenował z pierwszą drużyną Spezii

Lachowicz dostał tym samym szansę na rozwijanie kariery w lidze włoskiej. Jak podaje Legia.net, w minionych dniach, z uwagi na przerwę reprezentacyjną, miał nawet okazję trenować z pierwszym zespołem Spezii. 18-latek ćwiczył tym samym z rodakami, a mianowicie z Bartłomiejem Drągowskim, Arkadiuszem Recą i Szymonem Żurkowskim. Barwy zespołu reprezentuje jeszcze Przemysław Wiśniewski, jednak obrońca pauzuje z powodu urazu więzadła krzyżowego. Wspólne treningi obu drużyn odbyły się w środę i czwartek.

Lachowicz ma za sobą łącznie siedem występów w Spezii U19. Sześć z nich miało miejsce w rozgrywkach Primavera 2, gdzie pomocnik zanotował dwa trafienia. Jedno spotkanie przypadło z kolei na Puchar Włoch. 18-letni polski talent jest wypożyczony do włoskiego zespołu do 30 czerwca 2024 roku. Później może zostać w tamtejszej lidze, bowiem Spezia ma opcję pierwokupu.

Po ośmiu spotkaniach Spezia U19 zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Primavera 2. Zespół Lachowicza ma na koncie 10 punktów, na co składają się trzy zwycięstwa, jeden remis i cztery porażki. W kolejnym meczu drużyna zmierzy się z młodzieżówką Cosenzy.