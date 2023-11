Probierz apeluje przed meczem Polska - Czechy. "Tego nam brakuje najbardziej"

- Jeśli nie uda nam się awansować bezpośrednio, powalczymy w barażach. Ale spróbujemy, powalczymy - mówił Karol Świderski, który dzień przed meczem z Czechami pojawił się razem z Michałem Probierzem na oficjalnej konferencji prasowej.

Probierz: Wiemy, jak grają Czesi

Selekcjoner najpierw przysłuchiwał się słowom Świderskiego, a później sam zabrał głos. - Czy obecność Karola świadczy o tym, że zagra w meczu z Czechami? Przede wszystkim, odkąd jest w Polsce, nie było go na konferencji prasowej, więc chciałem, by z wami trochę porozmawiał - uciekł od odpowiedzi Probierz.

A później już więcej mówił o piątkowym rywalu. - Byłem na meczu Slavia - Roma, gdzie zobaczyłem wielu czeskich piłkarzy. To na pewno mi pomogło. Wiemy, że Czesi grają bardzo bezpośrednio, agresywnie. Od początku narzucają taki styl i musimy być na niego przygotowani. Przede wszystkim płynnie przechodzić do ataku po odbiorze piłki, nie pozwalać rywalom na jej odbiór na naszej połowie - analizował w czwartek Probierz.

Probierz: To jest właśnie problem naszej piłki

Probierz w czwartek unikał nazwisk. Nie chciał powiedzieć, na kogo postawi w meczu z Czechami. Dużo za to mówił o wierze. A raczej: o braku wiary, której szczególnie brakuje młodym piłkarzom. - To jest właśnie problem naszej piłki. Dawid Drachal kiedyś powiedział, że chciał być najlepszy na świecie i został wyśmiany. Dlatego życzę tym młodym chłopakom więcej odwagi. By nie kryli się ze swoimi marzeniami i podążali za nimi. Także Drachalowi, by został najlepszy na świecie - powiedział Probierz.

I w kontekście wiary odniósł się po chwili także do meczu z Czechami. - Przede wszystkim nie możemy obawiać się tego, by posiadać piłkę. Musimy w każdej sytuacji pokazywać się do gry, dawać możliwości kolegom z boiska. To jest właśnie ta wiara, o której mówię zawodnikom, by swoją formę z klubów przenieśli na reprezentację. By nikt nie bał się cofnąć nogi, bo takie pojedynki fizyczne też będą decydujące - podkreślił.

El. ME 2024. Polska już nie zależy tylko od siebie

Polska ma niewielkie szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Nie jest już zależna tylko od siebie, ale od siebie na pewno musi wymagać zwycięstwa z Czechami. Choć nawet jeśli wygra, szanse na bezpośredni awans piłkarze Probierza mogą stracić, zanim jeszcze wybiegną na boisko. Stanie się tak, jeśli Mołdawia, która swój mecz zacznie o 18, pokona w Kiszyniowie pierwszą w tabeli grupy E Albanię. Przy takim scenariuszu wynik naszego spotkania nie będzie miał już znaczenia - o awans na przyszłoroczne Euro będziemy musieli walczyć w marcowych barażach.

- Wynik pewnie będę znał, ale na pewno nie będę oglądał meczu Mołdawii z Albanią. Wcześniej zobaczę mecz młodzieżówki, która zagra z Izraelem. A później na boisko wybiegniemy my. Chcemy zagrać dobre spotkanie, powalczyć o bezpośredni awans. Sami nie wykorzystaliśmy dobrego momentu, bo miesiąc temu nie wygraliśmy z Mołdawią, ale te dwa mecze, bo również ten wtorkowy z Łotwą, traktujemy bardzo poważnie - zakończył Probierz. Początek meczu Polska - Czechy w piątek o 20.45.

Co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro 2024?

Wariant 1:

Polska wygra z Czechami

Czechy przegrają z Mołdawią

Mołdawia przegra z Albanią

Wariant 2: