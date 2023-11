Co za decyzja Probierza przed meczem z Czechami! Brawo, brawo, brawo

Najpierw oficjalna konferencja prasowa, a później przedmeczowy trening na Stadionie Narodowym. Tak wyglądał dzień reprezentacji Polski przed arcyważnym meczem eliminacji Euro 2024 z Czechami. - Chcemy zagrać dobre spotkanie, powalczyć o bezpośredni awans. Sami nie wykorzystaliśmy dobrego momentu, bo miesiąc temu nie wygraliśmy z Mołdawią, ale te dwa mecze traktujemy bardzo poważnie - mówił Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski na spotkaniu z dziennikarzami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak tak było to odebrane, to przepraszam"

Chwile później razem z piłkarzami i członkami sztabu był już na treningu, na którym przez pierwsze piętnaście minut zazwyczaj są tylko fotoreporterzy, operatorzy kamer i dziennikarze. Nie tym razem, bo na czwartkowym treningu na trybunach pojawili się również kibice, a w zasadzie dzieci z opiekunami. To przedstawiciele różnych fundacji, ale też sponsorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. U Fernando Santosa również pojawiali się na treningach, ale tylko na sam koniec zajęć. Portugalczyk nie chciał wcześniej nikogo na trybunach i dzieci sponsorów i podopieczni różnych fundacji wprowadzani na stadion byli dopiero na ostatnie minuty. To wtedy był czas na zdjęcia i autografy, ale żaden z dzieciaków nie mógł zobaczyć swoich idoli w akcji. Michał Probierz postanowił to zmienić, wrócić do starych zasad i otworzyć dla dzieci całe zajęcia, a jak udało nam się potwierdzić, nie była to decyzja narzucona przez PZPN, a podjęta przez selekcjonera.

Wśród dzieci na Narodowym byli m.in. przedstawiciele Fundacji Dla Dzieci z Cukrzycą. To efekt współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. - To epidemia naszych czasów. To, co powiem, może wydać się trywialne, ale taka jest prawda. Nie kochamy siebie. W codziennym pędzie zapominamy o tym, że o swoje zdrowie trzeba dbać. Dbać codziennie. To prawda, że ryzyko zachorowania podnoszą predyspozycje genetyczne, jednak u większości osób choroba rozwija się w wyniku nieodpowiedniego stylu życia - mówi Dagmara Staniszewska, prezes Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą.

Kibice na Narodowym Sport.pl

– W Światowym Dniu Cukrzycy chcemy podkreślić, jak ważną rolę w terapii cukrzycy odgrywa wysiłek fizyczny. Za wzór do naśladowania chcemy pokazać młodych sportowców z cukrzycą, którzy wbrew ograniczeniom wynikającym z choroby, są pełni pasji i determinacji. To dla nich od lat realizujemy projekt "Słodka Polska", gdzie pod patronatem PZPN skupieni są najlepsi zawodnicy chorujący na cukrzycę typu 1, tworząc reprezentację diabetyków w piłce nożnej. "Słodka Polska" odbywa treningi, zgrupowania, rozgrywa mecze ze zdrowymi rywalami, z sukcesami uczestniczy w turniejach i rozgrywkach krajowych i zagranicznych. Reprezentanci "Słodkiej Polski" pokazują, że choroba nie jest przeszkodą w osiąganiu sportowych celów. Mecz po meczu przekonują nas, że mimo trudności, można odnieść sukces na boisku, inspirując innych do podejmowania wyzwań. Nieustannie wzorują się na wyjątkowych piłkarzach, jak Marcin Bułka i Patryk Peda. Obydwaj nie tylko reprezentują kraj na międzynarodowych arenach piłkarskich, są symbolem siły i nieugiętej woli w codziennym pokonywaniu przeszkód, które niestety stawia ta przewlekła choroba – podkreśla Staniszewska. Początek meczu Polska - Czechy w piątek o 20.45.

Co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro 2024?

Wariant 1:

Polska wygra z Czechami

Czechy przegrają z Mołdawią

Mołdawia przegra z Albanią

Wariant 2: