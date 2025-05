Oficjalnie. Hitowy transfer Realu Madryt stał się faktem! Jednak nie za darmo

Real Madryt nie traci czasu po zatrudnieniu Xabiego Alonso i sfinalizował właśnie kolejny transfer. Wcześniej do klubu trafił Dean Huijsen z Bournemouth, a teraz do drużyny dołącza następny gracz z Premier League. Wiele wskazywało na to, że Trent Alexander-Arnold trafi do Realu bez kwoty odstępnego, ale jednak Liverpool na nim trochę zarobi.