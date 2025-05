Skandal za skandalem w Paryżu. Kolejna granica została przekroczona. "Cyrk"

W trakcie meczu Miomira Kecmanovicia z Quentinem Halysem Serb został opluty przez jednego z kibiców, kiedy siedział na ławce w przerwie między gemami. Tenisista z Bałkanów mówił też o "okropnej atmosferze" tworzonej przez widzów. Nie tylko on jest zażenowany zachowaniem osób na trybunach kortów Rolanda Garrosa.

Tenisista wściekł się na kibiców podczas RG

Rozczarowania postawą kibiców nie ukrywał Jaume Munar. Hiszpan przegrał z Francuzem Arthurem Filsem w pięciu setach 6:7 (3), 6:7 (4), 6:2, 6:0, 4:6. Trybuny były zdecydowanie przeciwko Munarowi, niekiedy przekraczając pewne granice zdrowego i dobrego kibicowania. Ich zachowanie na trybunach porównał do cyrku.

- Będę bardzo jasny co do publiki i nie będę owijał w bawełnę. Zachęcają drugiego gracza, krzyczą, jestem do tego przyzwyczajony, mam doświadczenie, także w Ameryce Południowej jest pod tym względem bardzo intensywnie. Ale to, co uważam za całkowity brak szacunku – a to się tu często zdarza – to fakt, że oni śpiewają bez przerwy, że ciągle przerywają i przeszkadzają. Ostatecznie uniemożliwia to dalsze prowadzenie gry. Nie chodzi nawet o wpływ emocjonalny czy osobisty, po prostu gra nie może się toczyć normalnie - krytykował hiszpański tenisista.

- Może to wyglądać jak fajne widowisko dla widzów, ale musimy pamiętać, że jesteśmy tam, aby wykonać swoją pracę. Nie powinno to wyglądać jak cyrk - dodał.

Munar narzekał też na to, że kibice przeszkadzają zawodnikom podczas serwisu, zaczepiając ich różnymi tekstami i przyśpiewkami. - Nie pozwalają ci serwować, między serwisami mówią głupie rzeczy, żeby tylko przeszkodzić - ocenił.

Zdaniem Hiszpana paryska publika zachowuje się najgorzej, jeśli porówna się publiczność podczas pozostałych turniejów wielkoszlemowych.

- Na US Open to show, ale ludzie przeżywają to bardziej jak normalni widzowie, nie z takim fanatyzmem. W Australii jest trochę tak samo. Dobrze byłoby trochę uspokoić atmosferę, żeby gra mogła się toczyć bardziej normalnie - stwierdził.

Roland Garros potrwa do 8 czerwca.