Hiszpanie już wiedzą. Oto decyzja Szczęsnego ws. pozostania w Barcelonie

FC Barcelona pracuje nad wzmocnieniami na bramce, monitoruje rynek, czeka na odpowiedź Joana Garcii. Czekała też na to, co zrobi Wojciech Szczęsny, który dostał propozycję przedłużenia kontraktu już jakiś czas temu. Hiszpańskie media sugerowały zniecierpliwienie w biurach "Blaugrany". Wygląda na to, że wszystko jest już jasne ws. przyszłości Polaka.