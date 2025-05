Wróci rywalizacja Messi - Ronaldo?! Hiszpanie już o tym piszą

"Ten rozdział jest zakończony. Historia? Nadal jest pisana. Wdzięczny wszystkim" - napisał kilka dni temu Cristiano Ronaldo w swoich mediach społecznościowych. Trudno było odebrać taką wiadomość inaczej niż zapowiedź jego odejścia z Al-Nassr.

Ronaldo trafi do MLS? To byłby hit

A że zbliżają się Klubowe Mistrzostwa Świata, to nic dziwnego, że Portugalczyka zaczęto łączyć z innymi klubami. FIFA umożliwi klubom przeprowadzenie transferów w specjalnym okienku transferowym, dzięki czemu przejście Ronaldo do innego klubu przed startem tego turnieju (15.06) jest możliwe. Plotki łączyły go już z Al-Hilal - innym klubem z Arabii Saudyjskiej - czy Wydadem Casablanca.

KMŚ odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Kataloński "Sport" uważa, że jest szansa by - w ramach dalszego rozwoju ligi - Ronaldo trafił do jednego z klubów z tego kraju. To oznaczałoby powrót rywalizacji Portugalczyka z Messim.

"MLS jest podekscytowane możliwością posiadania wielkich gwiazd piłki nożnej i otworzyłoby drzwi dla takiej postaci jak Cristiano Ronaldo" - uważa gazeta.

- Zawodnicy kalibru Cristiano Ronaldo generują wielką ekscytację, nie tylko wśród kibiców, ale również w samej MLS. Czy miałby to być jednorazowy występ w KMŚ, czy dłuższy kontrakt, to jego obecność świadczyłaby o rozwoju oraz ambicji ligi - "Sport" cytuje słowa jednego ze swoich źródeł w MLS.

Gazeta wspomina nawet o marzeniu kibiców - i zapewne też niektórych rządzących ligą - żeby Ronaldo trafił do Interu Miami i zagrał w jednym składzie z Messim. Z takiego scenariusza na pewno zadowolona byłaby też FIFA, bo zainteresowanie tym turniejem znacząco by wzrosło.

Jeżeli Portugalczyk planuje wystąpić w KMŚ, to nazwę jego nowego klubu powinniśmy poznać już niedługo. Ten turniej rusza już w połowie czerwca.