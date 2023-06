Saudyjczycy ubiegli Barcelonę. Finalizacja transferu finalisty LM na dniach

W ostatnich miesiącach Arabia Saudyjska coraz mocniej rozpycha się w piłkarskim świecie. W styczniu Al-Nassr pozyskał Cristiano Rolando, z kolei w ostatnich tygodniach kontrakty z drużynami z Bliskiego Wschodu podpisali Karim Benzema i N'Golo Kante - obaj zawodnicy dołączyli do Al-Ittihad. Głośno było też o Al-Hilal, które pobiło rekord transferowy w historii ligi, pozyskując Rubena Nevesa z Wolverhampton za 55 mln euro. To jednak nie koniec ofensywy Arabii. Jak donoszą media, już w najbliższych godzinach ogłoszony zostanie kolejny transfer.

Mowa o Marcelo Brozoviciu z Interu Mediolan, który grał w tegorocznym finale Ligi Mistrzów. Już kilka dni temu informowano, że zainteresowany Chorwatem jest Al-Nassr. Saudyjski klub miał proponować duże pieniądze za piłkarza, co rzekomo cieszyło Inter. Choć niedawno Włosi przedłużyli kontrakt z Brozoviciem do 2026 roku, to sugerowano, że gdy szejkowie słono zapłacą za pomocnika, wówczas mediolańczycy zgodzą się na transfer. Tym bardziej że chcą pozyskać Davide Frattesiego z Sassuolo i pieniądze z Arabii mogłyby im pomóc zrealizować cel.

I jak donosi Gianluca Di Marzio, ich plan najprawdopodobniej się ziści. Według informacji przekazanych przez dziennikarza, Inter i Al-Nassr doszli do porozumienia w sprawie kwoty transferu, a finalizacja transakcji może nastąpić już w poniedziałek, 26 czerwca. "Włosi sprzedadzą Brozovicia za 23 mln euro" - czytamy. Tym samym pomocnik jest o krok od transferu.

To nie koniec rewelacji. Chorwat będzie mógł też liczyć na sporą podwyżkę. W Interze zarabia około 12 mln euro brutto za sezon. Z kolei w Arabii Saudyjskiej ma inkasować aż 20 mln euro rocznie. Co więcej, Brozović najprawdopodobniej zwiąże się z nowym pracodawcą trzyletnim kontraktem, co oznacza, że łącznie zarobi około 60 mln euro.

Ewentualny transfer Brozovicia do Al-Nassr to zła wiadomość dla FC Barcelony, która także była zainteresowana usługami piłkarza. Mówiło się, że to właśnie Chorwat może zastąpić Sergio Busquetsa. Katalończycy już wcześniej kontaktowali się z Interem i chcieli włączyć też do transakcji Francka Kessiego. Wydaje się jednak, że ich starania spełzną na niczym.

Tym samym ośmioletnia przygoda Brozovicia z Interem powoli dobiega końca. W jego barwach rozegrał 330 meczów, zdobył 31 bramek i zaliczył 43 asysty. Wywalczył też jedno mistrzostwo, dwa Puchary i dwa Superpuchary Włoch.