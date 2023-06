Media: piłkarz za 70 mln zalał się łzami, gdy został sprzedany. Klubowi się to nie spodobało

Sandro Tonali od najmłodszych lat marzył o grze w AC Milanie. Trafił do tego klubu latem 2021 roku i przez dwa sezony spisywał się naprawdę dobrze, walnie przyczyniając się do zdobycia mistrzostwa Włoch czy awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Liczył, że zostanie w tym klubie na wiele lat.

Sandro Tonali bardzo przeżywa odejście z Milanu. "Chciał zostać legendą"

Wszystko wskazuje na to, że życzenie pomocnika nie zostanie spełnione. Włoscy dziennikarze poinformowali, że Milan przyjął ofertę Newcastle, które zaoferowało za 23-latka około 70 milionów euro. Tym samym zostałby najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii mediolańskiego klubu (obecnie jest nim Kaka, sprzedany za 67 mln euro do Realu Madryt w 2009 roku).

Tonali miał źle przyjąć wiadomość o transferze. Jak przekazała "La Repubblica", bardzo chciał zostać w Milanie, a gdy dowiedział się, że odchodzi, "zalał się łzami". "Do tej pory myślał o pozostaniu w swoim ulubionym zespole przez całą karierę i chciał zostać jego legendą" - czytamy. Ponadto miał otrzymać telefon od Geoffreya Moncady, odpowiedzialnego za transfery w klubie. Ten miał mu przekazać, że jeśli sprzeciwi się odejściu, to do końca kontraktu (obowiązuje do końca czerwca 2027 r.) nie mógłby liczyć na podwyżkę i zarabiałby 2,5 mln euro rocznie, co byłoby kwotą nieadekwatną do jego pozycji w zespole.

Milan zareagował na informacje ws. Sandro Tonalego

Później portal fanpage.it przekazał, że Milan zaprzeczył doniesieniom "La Repubbliki". Warto przytoczyć także słowa agenta Giuseppe Riso, który przekazał, że piłkarz jest "spokojny" i rozumie sytuację. - Wie, że kiedy przychodzi taka oferta, trudno ją odrzucić zarówno klubowi, jak i zawodnikowi - stwierdził.

Sandro Tonali rozegrał 130 meczów w barwach AC Milanu. Zdobył w nich siedem bramek i zanotował 13 asyst.