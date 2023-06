Dylemat finalisty LM. Może grać z Ronaldo lub z Lewandowskim. Trudny wybór

FC Barcelona w przyszłym sezonie będzie musiała sobie radzić bez Sergio Busquetsa, który nie przedłużył kontraktu i zdecydował się dołączyć do Interu Miami. W związku z tym rozgląda się za zawodnikami, którzy mogliby zagrać na pozycji Hiszpana.

FC Barcelona chce Marcelo Brozovicia. Poważna konkurencja ze strony Saudyjczyków

Spekulowało się o transferach Martina Zubimendiego z Realu Sociedad czy Joshuy Kimmicha z Bayernu Monachium, ale innym kandydatem, którego pozyskanie może być znacznie łatwiejsze, jest Marcelo Brozović z Interu Mediolan. Katalończycy od dawna są nim zainteresowani i już wcześniej kontaktowali się z włoskim klubem, oferując choćby włącznie w transakcję Francka Kessiego.

Hitowy transfer FC Barcelony jednak nie taki pewny. Wymowny wpis klubu

W ostatnim czasie wyrósł im poważny konkurent, Chorwatem zainteresowało się bowiem Al-Nassr, czyli zespół Cristiano Ronaldo. Według najnowszych doniesień włoskich mediów sytuacja jest taka, że sam zawodnik poważnie rozważa przenosiny do Barcelony, która gwarantuje mu, że byłby ważną postacią czołowego europejskiego zespołu. Z drugiej strony, jego agenci sugerują mu transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie zarabiałby nieporównywalnie więcej, a oni sami otrzymaliby znacznie wyższą prowizję. Ostateczna decyzja ma należeć do piłkarza.

Inter Mediolan ma już następcę Marcelo Brozovicia?

W kwestii tego transferu bardzo istotne będzie również to, co zrobi Inter. Jako że kontrakt 30-latka obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, to mediolańczycy mogą sobie za niego zażyczyć bardzo dużo pieniędzy. A przynajmniej na tyle dużo, aby móc pozyskać innego pomocnika, Davide Frattesiego z Sassuolo. "Inter chce, aby Frattesi grał w środku pola z Nicolo Barellą" - pisała niedawno "La Gazzetta dello Sport".

Marcelo Brozović jest zawodnikiem Interu Mediolan od stycznia 2015 roku. W barwach tego klubu rozegrał 330 meczów, zdobył 31 bramek i zaliczył 43 asysty. Zdobył z nim jedno mistrzostwo, dwa Puchary i dwa Superpuchary Włoch.