Runjaić postawił krzyżyk na trzech piłkarzach. Oto kadra Legii na zagranicznie zgrupowanie

W letniej przerwie do Legii Warszawa wróciło pięciu zawodników, którzy w poprzednim sezonie przebywali na wypożyczeniach. Trzej z nich: Bartłomiej Ciepiela, Patryk Pietrzak i Joel Abu Hanna nie znaleźli się w składzie drużyny zdobywców Pucharu Polski na zgrupowanie do Austrii. Oznacza to zapewne, że będą musieli szukać sobie nowego pracodawcy.

Legia Warszawa rusza na zagranicznie zgrupowanie

W kadrze na zgrupowanie nie ma pomocnika Igora Strzałka, który został powołany do reprezentacji Polski U-19 na mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 3 lipca. Kilku zawodników dołączy też na zgrupowanie po kilku dniach. Będą to m.in. kadrowicze: Ernest Muci, Bartosz Slisz, Lindsay Rose.

Legia Warszawa na zgrupowanie poleci 26 czerwca. W Austrii zagra sparingi z rumuńskim FC Botoani, azerskim Karabach Agdam, a także z Red Bull Salzburg. Ten ostatni zespół to mistrz Austrii, który w ubiegłym sezonie grał też w Lidze Mistrzów.

15 lipca warszawianie zmierzą się z Rakowem Częstochowa w Superpucharze Polski. Tydzień później rozpoczną ekstraklasę meczem u siebie z ŁKS-em Łódź.

Kadra Legii Warszawa na zgrupowanie w Austrii: