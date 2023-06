To będzie ten dzień! Inter Miami chce większego stadionu na prezentację Messiego

Saga transferowa z udziałem Leo Messiego dobiegła końca. Jego kontrakt z PSG wygasa 30 czerwca 2023 roku, ale Argentyńczyk nie zdecydował się na przedłużenie współpracy. Tę sytuację próbowały wykorzystać trzy kluby. FC Barcelona i Al-Hilal złożyły nawet oferty piłkarzowi, ale jego wybór padł na Inter Miami. Zawodnikiem tej Messi drużyny zostanie dopiero 1 lipca. - Chcę żyć w inny sposób dzięki grze w MLS i o wiele bardziej cieszyć się każdym kolejnym dniem - powiedział ofensywny pomocnik w jednym z wywiadów.

"Mundo Deportivo" donosi: tego dnia odbędzie się prezentacja Messiego i Busquetsa

Nowy pracodawca Messiego chce, by ten został odpowiednio przywitany w drużynie. Z tej okazji szykuje dla niego huczną prezentację, o której szczegółach poinformowało "Mundo Deportivo".

Jak donieśli hiszpańscy dziennikarze, choć nie potwierdzono jeszcze ostatecznej daty wydarzenia, to coraz więcej mówi się o 16 lipca. "Do tego czasu Messi zakończy swoje wakacje i będzie gotowy dołączyć do nowej ekipy. Co więcej, w tę niedzielę Inter zmierzy się z St. Louis City w meczu wyjazdowym, co będzie doskonałą okazją do zorganizowania wielkiej prezentacji na własnym stadionie" - czytamy.

Okazuje się, że Messi nie będzie jedynym zawodnikiem, który tego dnia zostanie oficjalnie powitany w drużynie. Towarzyszyć mu będzie Sergio Busquets, o którego pozyskaniu zespół z Miami poinformował w piątkowe popołudnie. To właśnie 16 lipca mają zostać dopełnione wszelkie formalności, w tym złożenie podpisów pod kontraktami obu zawodników.

Jak donoszą hiszpańscy dziennikarze, władze klubu spodziewają się tłumu kibiców podczas eventu. W związku z tym planują dokonać małej modernizacji stadionu, by pomieścić więcej widzów. "Zespół Davida Beckhama pracuje nad wygospodarowaniem dodatkowych trzech tysięcy miejsc, by na obiekcie zasiadło 18 tysięcy fanów. Jednak przedsięwzięcie to spotkało się ze sprzeciwem władz miasta. Nadal nie uzyskano niezbędnych zezwoleń" - czytamy.

Efekt Messiego działa. Jego przyjście odmieni MLS

Sprowadzenie Messiego było marketingowym "strzałem w dziesiątkę" dla Interu. Zaledwie w ciągu 24 godzin liczba obserwujących profilowego konta klubu na Instagramie wzrosła niemal pięciokrotnie. A to niejedyny efekt Argentyńczyka. Jego transfer wpłynął też na ceny biletów. Na jego debiutancki mecz, który najprawdopodobniej odbędzie się 21 lipca, trzeba zapłacić minimum 329 dolarów. Natomiast przed ogłoszeniem transferu cena wejściówki wynosiła zaledwie 29 dolarów, co jest skokiem o 1034 procent. W tej sytuacji debiut Messiego może być najdroższym meczem w historii MLS.