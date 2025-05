Przed siedmioma laty Philippe Coutinho był bohaterem wielkiego transferu, w ramach którego FC Barcelona zapłaciła Liverpoolowi 135 milionów euro. Brazylijczyk stolicy Katalonii jednak nie zawojował. Co więcej - dość szybko się z niej ewakuował. Wypożyczono go do Bayernu Monachium, gdzie... wygrał Ligę Mistrzów, po drodze pokonując Barcelonę aż 8:2.

W lipcu 2022 roku Barcelona sprzedała w końcu Coutinho do Aston Villi za kwotę 20 milionów euro. W Anglii radził sobie ze zmiennym szczęściem. Fakty są także takie, że dwukrotnie był wypożyczany. Najpierw do katarskiego Al-Duhail SC, a następnie - to wypożyczenie trwa teraz - do brazylijskiego Vasco da Gama.

W klubie z ojczyzny, w którym wypływał zresztą na szersze wody, rozegrał w tym sezonie sześć meczów i zaliczył jedną asystę. Ostatnio był bohaterem wywiadu, który mógł zszokować niektórych odbiorców.

"Philippe Coutinho został zmuszony do przerwania wywiadu po tym, jak z jego miejsca słychać było głośne strzały. Coutinho przebywa obecnie na wypożyczeniu w brazylijskim klubie Serie A Vasco da Gama z siedzibą w Rio de Janeiro" - napisał brytyjski "The Mirror". W połowie rozmowy piłkarza z telewizją "Globo" słychać było strzały. Coutinho ostatecznie przerwał rozmowę.

Jak poinformowało "Globo", baza treningowa Vasco Moacyr Barbosa została otwarta w 2020 roku i znajduje się w pobliżu Cidade de Deus, regionu, w którym w ostatnich latach doszło do dużej liczby brutalnych incydentów.

Pracownicy klubu, jak czytamy w "The Mirror" opisali hałas wystrzałów i helikopterów jako "normalny wynik operacji policyjnych w regionie".