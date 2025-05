Jednak nie Klopp! Media: To on będzie nowym trenerem europejskiego giganta

Jeszcze w poprzednim tygodniu wydawało się, że nowym trenerem AS Romy zostanie Juergen Klopp. Takie informacje przekazywał dziennik "La Stampa". Entuzjazm kibiców nie trwał jednak długo, bowiem doniesienia medialne szybko zostały zdementowane przez agenta niemieckiego szkoleniowca. Marc Kosicke zapytany przez "Bilda" kategorycznie zaprzeczył pogłoskom.

Roma będzie miała nowego trenera? Znane nazwisko

Wygląda jednak na to, że Roma znalazła trenera na nowy sezon. Z informacji, do których dotarł dziennikarz Sebastiano Sarno, wynika jasno, że rzymianie w tym momencie rozmawiają tylko z Gian Piero Gasperinim i to właśnie on miałby być ich trenerem w sezonie 2025/26.

Dlaczego Roma, mimo dobrych wyników, musi szukać nowego szkoleniowca? Powód jest prosty. Claudio Ranieri, który w listopadzie zawiesił trenerską emeryturę, aby ratować klub z opresji, definitywnie chce pożegnać się z ławką. Roma od początku trwającego sezonu miała olbrzymie problemy - szybko zwolniono Daniele De Rossiego, a zatrudnienie jego następcy okazało się nieporozumieniem, bo Ivan Jurić na stanowisku wytrzymał niecałe dwa miesiące. Zagrożoną walką o utrzymanie Romę przejął Ranieri - rzymianin z krwi i kości, człowiek z dzielnicy Testaccio, kochający ten klub z wzajemnością. Na Stadio Olimpico znów zaświeciło słońce, a sytuacja w tabeli zmieniła się diametralnie. Zwycięstwa w 17 z 25 meczów w lidze sprawiły, że rzymianie mogą jeszcze zakończyć rozgrywki na miejscu gwarantującym udział w Lidze Mistrzów.

Według słów samego Ranieriego, nazwisko jego następcy zostało już wybrane. - Umowa z nowym trenerem już obowiązuje. Prezydent zdecyduje, kiedy ogłosić jego nominację - powiedział szkoleniowiec cytowany przez portal Roma Press.

Czy gdyby był nim faktycznie Gasperini, to kibice mogliby uznać, że to dobry wybór? To bardzo doświadczony trener, który w styczniu skończył 67 lat. Od 2016 roku jest trenerem Atalanty Bergamo. Klub z Lombardii pod jego wodzą na stałe wszedł do czołówki włoskiej piłki. W tym sezonie jest już pewny trzeciego miejsca i czwartego brązowego medalu mistrzostw Włoch.

Gasperini w 438 meczach w roli trenera Atalanty wygrał 228 razy, 101 razy zremisował i poniósł 109 porażek. Jego największym sukcesem jest triumf w Lidze Europy w sezonie 2023/2024. Atalanta pokonała wówczas rewelacyjny Bayer Leverkusen 3:0. Przed pracą w Bergamo doświadczony trener pracował w takich klubach jak: Crotone, Genoa, Inter Mediolan i Palermo.

W niedzielę 25 maja Atalanta zakończy sezon domowym meczem z Parmą. Roma w tym samym czasie zmierzy się na wyjeździe z Torino. Rzymianie wciąż mają szansę na zajęcie czwartego miejsca, które zapewni im awans do Ligi Mistrzów. Warunki są dwa: wygrana w Turynie i liczenie na to, że inny turyński zespół - Juventus - straci punkty w meczu z walczącą o utrzymanie Venezią.