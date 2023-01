Media ujawniają kolejny powód decyzji Benzemy. To dlatego odszedł z kadry

"RMC Sport" przedstawia nowe szczegóły zrezygnowania z gry dla reprezentacji Francji przez Karima Benzemę. Napastnik kilka tygodni temu miał dowiedzieć się, że Didier Deschamps przedłuży umowę i pozostanie selekcjonerem. Właśnie to miało skłonić go do decyzji.

3 Fot. Daniel Mihailescu / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl