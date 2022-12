Konflikt w szatni reprezentacji Francji. Nowe informacje wyciekły po mundialu

Reprezentacja Francji zdobyła srebrny medal na MŚ w Katarze, przegrywając w finale z Argentyną po rzutach karnych. Podczas największej piłkarskiej imprezy czterolecia w kadrze Francuzów zabrakło obecnie najlepszego piłkarza świata Karima Benzemy.

Nieobecność zawodnika Realu Madryt była spowodowana kontuzją uda. Później, kiedy był już gotowy do gry, zrezygnował z niego selekcjoner Didier Deschamps. Okazało się, że napastnik również nie był zainteresowany wyjazdem do Kataru na mecz finałowy. Atmosfera pomiędzy Benzemą a sztabem i zawodnikami kadry Francji wydaje się być doszczętnie zepsuta, o czym mogą sugerować ostatnie działania 35-latka. Na światło dzienne wychodzą nowe szczegóły tej historii.

Karim Benzema miał konflikt z Antonie'em Griezmannem. Poszło o media społecznościowe

Benzema od czasu "seksafery" z udziałem Mahieu Valbueny w 2015 roku nie był najbardziej lubianym piłkarzem reprezentacji "Trójkolorowych". Po sześciu latach niebytu w szatni zawodnik wrócił do kadry, jednak atmosfera w zespole znacznie się pogorszyła. Jak informuje hiszpański "AS", w ostatnich miesiącach doszło do zgrzytu pomiędzy Antoine'em Griezmannem a napastnikiem Realu Madryt.

Griezmann uważał, że federacja francuska poświęca zbyt dużo uwagi napastnikowi w mediach społecznościowych, kosztem innych graczy. Według niego to Benzema był głównym faktorem spięć w drużynie, dlatego nieetycznym działaniem była aż tak duża promocja piłkarza. Rzekomo doszło nawet do spotkania Griezmanna z przedstawicielami Francuskiego Związku Piłki Nożnej w celu wyjaśnienia sytuacji. Srebrnego medalistę MŚ w Katarze poparli inni doświadczeni kadrowicze m.in. kapitan Hugo Lloris, Olivier Giroud, czy kontuzjowany Paul Pogba.

Antoine Griezmann kapitalnie pokazał się na mundialu w Katarze, będąc kluczową postacią drużyny prowadzonej przez Didiera Deschampsa. 31-latek wystąpił we wszystkich meczach podczas turnieju (7), zaliczając trzy asysty i kreując aż 21 sytuacji bramkowych.

Griezmann i Benzema będą mieli okazję spotkać się na boisku 26 lutego 2023 roku, kiedy w 23 kolejce La Ligi Real podejmie na Santiago Bernabeu drużynę Atletico Madryt.

Benzema zakończył karierę w reprezentacji. "Napisałem swoją historię"

Kilka dni po zakończeniu mundialu w Katarze, Karim Benzema postanowił zakończyć karierę reprezentacyjną. - Podjąłem wysiłek i popełniłem błędy, aby być tu, gdzie jestem dzisiaj i jestem z tego dumny! Napisałem swoją historię, a nasza się kończy - napisał Francuz na Twitterze.

Nie wiadomo, czy decyzja Benzemy jest nieodwołalna, bo niedługo później portal "Foot Mercato" poinformował, że napastnik Realu ma rozważać powrót do reprezentacji. Jedynym warunkiem ponownego włożenia koszulki francuskiej kadry jest dymisja dotychczasowego selekcjonera Didiera Deschampsa, a mianowanie na nowego Zinedine'a Zidane'a.

Benzema rozegrał w swojej karierze reprezentacyjnej łącznie 97 meczów, w których strzelił 37 bramek. Po raz ostatni wystąpił dla Francji w 13 czerwca 2022 roku, kiedy rozegrał pełne 90 minut w przegranym 0:1 spotkaniu Ligi Narodów z Chorwacją.