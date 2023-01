Orlen dostał nagrodę na Gali Mistrzów Sportu. Zabrakło jednak prezesa

Za nami Gala Mistrzów Sportu, podczas której poznaliśmy wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2022 roku. Główną nagrodę otrzymała zwyciężczyni ubiegłorocznych turniejów wielkoszlemowych - French Open i US Open Iga Świątek. Na podium znaleźli się także Bartosz Zmarzlik i Robert Lewandowski. Przed ogłoszeniem najlepszej trójki pojawił się jednak wątek polityczny. Nagrodzono bowiem spółkę skarbu państwa - PKN Orlen.

Polityczna decyzja? Orlen ze statuetką

Orlen wyróżniono w kategorii "Sponsor Polskiego Sportu". Decyzja wzbudziła spore kontrowersje zwłaszcza po ostatnich doniesieniach, z których wynika, że polscy kierowcy przed końcem roku sporo przepłacali na stacjach benzynowych, gdyż firma zawyżyła ceny hurtowe paliwa. Dzięki temu mogła się chwalić utrzymaniem cen wraz z początkiem 2023 roku, gdy przywrócono poprzednią stawkę podatku VAT.

Na gali zamiast prezesa spółki Daniela Obajtka pojawił się członek zarządu ds. komunikacji i marketingu Adam Burak. - Dziękuje w imieniu swoim, w imieniu prezesa Daniela Obajtka, całego zarządu, a przede wszystkim w imieniu 60 tys. pracowników, którzy dziś stanowią o sile naszego koncernu. Sportowa rodzina Orlen Teamu co roku się powiększa, dość powiedzieć, że 3/4 sportowców, którzy pojawią się dziś na tej scenie, są wspierani pośrednio bądź bezpośrednio przez Orlen - chwalił się.

Członek zarządu Orlenu: "Zrobiliśmy milowy krok"

Nie mogło także zabraknąć nawiązań do "sukcesów" Orlenu - przejęć innych spółek skarbu państwa czy podpisania umowy z Saudi Aramco. - Nie byłoby tego, gdyby nie sam rozwój naszej firmy, a ten rok 2012 (sic! - przyp. autor) był dla nas szczególny, bo zrobiliśmy milowy krok, nawiązując strategiczne międzynarodowe współprace, które pozwalają nam zabezpieczyć Polskę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko Polskę zresztą, ale cały region. Do tego oczywiście swoją cegłówkę dołożyli także sami sportowcy, no bez nich budowa wiarygodności, rozpoznawalności nie tylko samego Orlenu, ale i całej Polski byłaby niemożliwa - zakończył Burak.

