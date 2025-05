Już kilka tygodni temu Cracovia ogłosiła, że przed sezonem 2024/25 dojdzie u niej do zmiany trenera. Z drużyną pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec Dawid Kroczek, a władze klubu w jego miejsce kierowały się w stronę zagranicznego trenera. Do teraz faworytem do objęcia krakowskiego zespołu był Bośniak Dusan Kerkez, pracujący dotąd w bułgarskim Botewie Płowdiw. Później mówiło się także, że Cracovia próbowała podebrać w ostatniej chwili Górnikowi Zabrze Michala Gasparika ze Spartaka Trnava.

Media: Sensacyjne nazwisko nowego trenera Cracovii. Prosto z Ligue 1

Jak się okazało, "Pasom" udało się przekonać do pracy w Krakowie znacznie mocniejsze nazwisko. Według informacji portalu Weszło nowym szkoleniowcem Cracovii zostanie Luka Elsner, pracujący w zeszłym sezonie we francuskim Stade de Reims.

Luka Elsner jest bratem byłego piłkarza Śląska Wrocław - Roka Elsnera, który z wrocławskim klubem zdobył w 2012 roku mistrzostwo Polski. 42-latek, mimo młodego wieku jak na szkoleniowca, ma już bogate CV. Swoją karierę trenerską rozpoczynał jako trener klubów słoweńskich - NK Domżale (2013-16) i Olimpiji Lublana (2016-17), następnie przeniósł się na Cypr do Pafos FC (2017-18), po czym trafił do Belgii do Unionu Saint-Gilloise (2018-19).

Od tego momentu kursował pomiędzy ligą belgijską a francuską, pracując w Amiens (2019-20), Kortrijk (2021), Standardzie Liege (2021-22), a także Le Havre (2022-24). Z tym ostatnim klubem zdołał wygrać drugą ligę francuską i utrzymać się w Ligue 1. Zaowocowało to awansem w postaci przenosin do Stade Reims przed sezonem 2024/25, ale tam przez kilka miesięcy szło mu przeciętnie, co zakończyło się zwolnieniem w lutym 2025, po pięciu porażkach z rzędu na własnym boisku. Elsner zostawił Reims na 13. miejscu w tabeli, a później drużyna ta do samego końca rozpaczliwie walczyla o utrzymanie w Ligue 1, ostatecznie przegrywając po barażach z Metz i spadając do Ligue 2.

Cracovia poprzedni sezon 2024/25 Ekstraklasy zakończyła na szóstym miejscu z dorobkiem 51 punktów zdobytych w 34 spotkaniach. Przed "Pasami" uplasowały się jedynie Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin i Legia Warszawa.