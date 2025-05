Hit transferowy Liverpoolu! Błyskawicznie znaleźli następcę gwiazdy

Liverpool w niedawno zakończonym sezonie Premier League przełamał hegemonię Manchesteru City i zdobył swój pierwszy od pięciu lat tytuł mistrzowski. Jednak ostatnio nie wszystko szło po jego myśli, bowiem nie przekonał Trenta Alexandra-Arnola do przedłużenia umowy. Anglik odszedł do Realu Madryt (za 10 mln euro), lecz już znaleziono jego następcę.

Liverpool znalazł następcę Trenta-Alexandra Arnolda. Fabrizio Romano potwierdza

Na Anfield trafi kolejny Holender. "Transfer Jeremie'ego Frimponga - wszystko podpisane, a oficjalne ogłoszenie już wkrótce. Liverpool ma nowego prawego obrońcę za 35 mln euro" - napisał w serwisie X dziennikarz Fabrizio Romano, który już 17 maja zapowiadał ten transfer słynnym: "Here we go".

Odchodzący z Bayeru Leverkusen zawodnik w Liverpoolu spotka rodaków: trenera Arne Slota, Virgila van Dijka, Cody'ego Gakpo i Ryana Gravenbercha. A kolejną znajomą twarzą może okazać się Florian Wirtz, coraz mocniej łączony z przenosinami na Anfield z Bayeru.

Jeremie Frimpong dołącza do Liverpoolu. Piłkarsko wychował się w akademii rywala

Urodzony w 2000 r. defensor w zeszłym sezonie miał ogromny wkład w ostatnie sukcesy zespołu z Leverkusen (mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju, Puchar Niemiec, finał Ligi Europy). Jego bilans z minionego go sezonu to 48 występów, pięć goli oraz 12 asyst, natomiast ogólnie w niemieckim klubie rozegrał 190 meczów, zdobył 30 bramek i zanotował 44 asysty. Takie liczby wynikają z tego, że nierzadko występował jako wahadłowy i ma dryg do gry ofensywnej.

Zresztą Jeremie Frimpong szkolił się w akademii Manchesteru City (bez debiutu w seniorach), skąd w 2019 r. przeszedł do Celticu. Stamtąd dwa lata później za 11 mln przeniósł się do Bayeru, który z trzykrotną przebitką sprzeda go do Liverpoolu.