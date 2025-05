Iga Świątek przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa spadła na piąte miejsce w rankingu WTA, a już po rozpoczęciu turnieju wiadomo było, że może ubyć jej więcej punktów. W rankingu na żywo Polce odjęto kolejne 2000 "oczek", czyli dorobek z zeszłorocznego turnieju w Paryżu. Efektem tego był spadek na ósmą lokatę w zestawieniu na żywo.

Iga Świątek broni punktów. Tak wygląda ranking WTA po trzeciej wygranej w Paryżu

Świątek na paryskich kortach wygrała już z Rebeccą Sramkovą i Emmą Raducanu, w efekcie czego odrobiła 130 straconych punktów. Przed starciem trzeciej rundy z Jaqueline Cristian miała więc na koncie 3968 "oczek". Z Rumunką walczyła oczywiście nie tylko o wejście do 1/8 finału, ale o kolejną zdobycz i wspinanie się w rankingu.

Pierwszy set poszedł Polce łatwo i wygrała go 6:2, ale w drugim miała swoje problemy. Rywalka postawiła się jej bardzo poważnie, ale finalnie Świątek wytrzymała presję i napór Rumunki, wygrywając 7:5, a w meczu 2-0. To pozwoliło jej kolejny raz odrobić stratę w rankingu.

Konkretnie to Świątek odrobiła 110 kolejnych punktów i ma ich na koncie 4078. To niestety nadal oznacza, że w rankingu na żywo zajmuje dopiero ósmą lokatę i traci sporo do rywalek z czołowej piątki. Jeśli jednak wygra turniej, to obroni wszystkie 2000 punktów i będzie miała ich 5838. To może dać Polce trzecią lokatę w rankingu WTA.

Ranking WTA Live po wygranej Igi Świątek z Jaqueline Cristian:

Aryna Sabalenka - 10493 pkt Jessica Pegula - 6373 pkt Coco Gauff - 6213 pkt Jasmine Paolini - 4695 pkt Qinwen Zheng - 4478 pkt Mirra Andriejewa - 4336 pkt Madison Keys - 4184 pkt Iga Świątek - 4078 pkt Paula Badosa - 3684 pkt Emma Navarro - 3649 pkt

Kolejną rywalką Igi Świątek w Paryżu będzie zwyciężczyni meczu pomiędzy Jeleną Rybakiną a Jeleną Ostapenko. Starcie odbędzie się jeszcze dziś, w piątek 30 maja.