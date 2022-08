Gwiazda Hollywood kupiła klub. Żona nie była zadowolona. "Nie jest dobrze"

W 2020 roku dwóch aktorów Ryan Reynolds oraz Rob McElhenney kupili występujący na co dzień w piątej lidze angielskiej Wrehxam. Pomysł na biznes pojawił się w bardzo niespodziewany sposób. Obaj mężczyźni na początku nie znali się zbyt dobrze, a wszystko zaczęło się od serialu "U nas w Filadelfii", w którym występował McElhenney.

Ryan Reynolds i Rob McElhenney nagrali film dokumentalny o Wrexhamie

Ryan Reynolds w rozmowie z The Athletic wyjawił, jak narodził się pomysł na zakup Wrehxamu. - Rob w swoim serialu odegrał świetną scenę, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. To było jedne z najpiękniejszych trzech minut, jakie widziałem w tym programie. Po prostu do niego napisałem i mu pogratulowałem. Zaczęliśmy wymieniać SMS-y. Z czasem się zaprzyjaźniliśmy, chociaż ani razu jeszcze nie mieliśmy okazji się wtedy spotkać. Pewnego dnia Rob wysłał mi wiadomość, w której poinformował mnie, że zamierza kupić klub z niższej ligi i przekształcić go w globalną siłę. Przedstawił mi cały plan i stwierdziłem, że w to wchodzę. Pomyślałem, że to bardzo interesujący pomysł na biznes - powiedział Reynolds.

Obaj mężczyźni nagrali film dokumentalny, który przedstawia wydarzenia w klubie po przejęciu go przez duet aktorów. Premiera zaplanowana jest na 24 sierpnia. - To jedna z najwspanialszych przygód mojego życia. Jestem bardzo podekscytowany. Wymaga to wiele pracy, ale nie narzekam - dodał Reynolds.

W zeszłym tygodniu Reynolds ujawnił, że jego żona Blake Lively nie była zadowolona z zakupu klubu. - Pamiętam, jak jej powiedziałem "mam bardzo złe wieści. Kupiłem połowę piłkarskiej piątej ligi w Walii.". Rob spytał mnie, jak zareagowała. Odpowiedziałem tylko "nie jest dobrze Rob. Nadal nad tym pracujemy" - powiedział Reynolds w programie Jimmy Kimmel Live.

Wrexham powstał w 1864 roku i jest najstarszym walijskim klubem oraz jednym z trzech najstarszych na świecie. Aktualnie gra w piątej lidze angielskiej, gdzie po trzech kolejkach zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów.

