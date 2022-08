Co? Nowy piłkarz Barcelony może już teraz odejść za darmo. Wszystko przez klauzulę

Przez długi czas wydawało się, że Jules Kounde przeniesie się do Chelsea, ale ostatecznie Barcelona wygrała rywalizację o obrońcę z angielskim klubem. Francuz przeniósł się do zespołu z Katalonii za 50 milionów euro i podpisał czteroletni kontrakt. Pomimo że Kounde został piłkarzem Barcelony pod koniec lipca, z powodu problemów finansowych nadal nie został zgłoszony do rozgrywek La Liga.

Barcelona musi się spieszyć z rejestracją Kounde. Zawodnik może odejść za darmo

Wiele wskazuje na to, że Hiszpanie nie zdołają zarejestrować Francuza przed niedzielnym meczem z Realem Sociedad. Jak informuje dziennik "Sport", Barcelona musi się spieszyć ze zgłoszeniem zawodnika, ponieważ w jego kontrakcie istnieje klauzula, która ma umożliwić mu odejście za darmo, jeśli nie zostanie zarejestrowany do rozgrywek do 31 sierpnia. Ponadto klub z Katalonii musiałby także zapłacić 2.5 miliona euro byłemu zespołowi Kounde Sevilli. Podobne zapisy są zawarte również w umowach Andreasa Christensena oraz Francka Kessiego, ale ci piłkarze są już na liście zarejestrowanych graczy.

Zdaniem mediów kluczem do rozwiązania tej sytuacji mają być transfery Memphisa Depaya oraz Pierre-Emericka Aubameyanga. Holender może trafić do Juventusu, a gaboński napastnik z kolei jest już o krok od przejścia do Chelsea. Pomimo skomplikowanej sytuacji, działacze hiszpańskiego zespołu zachowują spokój i są pewni, że uda się zgłosić Kounde przed końcem sierpnia.

Jules Kounde jest wychowankiem Girondins Bordeaux, z którego w lipcu 2019 roku przeniósł się do Sevilli. Francuz w hiszpańskim klubie rozegrał 133 mecze, strzelając dziewięć goli i zaliczając trzy asysty. Obrońca jest także reprezentantem Francji. W kadrze narodowej wystąpił do tej pory w 11 spotkaniach.

